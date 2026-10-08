CCB phát triển kinh tế, làm giàu trên quê hương

Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, nhiều cựu chiến binh (CCB) trên địa bàn thành phố đã năng động phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng. Trong đó, CCB Vũ Minh Thường, Giám đốc HTX Dịch vụ và Sản xuất nông, lâm nghiệp Toàn Phú (thôn 9, phường Hoành Bồ) là một điển hình tiêu biểu.

Sinh năm 1955 tại huyện Tứ Kỳ, Hải Dương cũ (nay thuộc TP Hải Phòng), năm 1973, khi vừa tròn 18 tuổi, ông Vũ Minh Thường lên đường nhập ngũ. Năm 1978, sau khi xuất ngũ, ông cùng gia đình đến thôn Đồng Giữa, xã Sơn Dương (nay là thôn 9, phường Hoành Bồ) lập nghiệp.

CCB Vũ Minh Thường, Giám đốc HTX Dịch vụ và Sản xuất nông, lâm nghiệp Toàn Phú (phường Hoành Bồ) tiên phong trong mô hình phát triển kinh tế.

Với xuất phát điểm là một gia đình nông dân, ông Thường xác định muốn ổn định cuộc sống phải dựa vào lao động và khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai. Khi vùng đất mới còn hoang sơ, ông xin địa phương 5ha đất đồi để khai phá, trồng rừng. Ban đầu, gia đình trồng bạch đàn, sau đó chuyển sang cây keo do thời gian sinh trưởng, thu hoạch phù hợp hơn. Trên diện tích đất thấp, ông thử nghiệm nhiều loại cây ăn quả như nhãn, vải, na nhưng hiệu quả chưa cao.

Không nản trước khó khăn, ông tiếp tục tìm tòi, học hỏi và mạnh dạn thử nghiệm giống cây mới. Năm 2009, khi địa phương giới thiệu giống thanh long ruột đỏ, ông đăng ký trồng 300 hốc. Sau hơn một năm, cây sinh trưởng tốt, cho quả ngon, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế. Năm 2012, ông tiếp tục đưa giống ổi lê Đài Loan vào trồng trên diện tích 0,5ha. Đây được xem là bước chuyển quan trọng, bởi giống ổi sinh trưởng nhanh, chất lượng quả thơm ngon, vị đậm ngọt, được thị trường ưa chuộng. Để đa dạng hóa sản xuất, năm 2016, gia đình tiếp tục trồng 0,5ha bưởi da xanh; đồng thời nuôi gà Bang Trới theo phương thức chăn thả tự nhiên. Việc kết hợp trồng cây ăn quả với chăn nuôi giúp gia đình nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn thu ổn định, mỗi năm cho thu nhập hàng trăm triệu đồng.

Từ hiệu quả mô hình gia đình, CCB Vũ Minh Thường nhận thấy cần liên kết các hộ dân để khai thác tốt hơn tiềm năng đất đai. Năm 2017, ông thành lập HTX Dịch vụ và sản xuất nông, lâm nghiệp Toàn Phú, hướng tới tập hợp các hộ dân cùng phát triển sản xuất, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và xây dựng mô hình kinh tế phù hợp với lợi thế địa phương. Đến nay, HTX có 10 thành viên, hình thành 5 mô hình nông nghiệp sinh thái gắn với du lịch trải nghiệm; trong đó 3 mô hình đã đi vào hoạt động, 2 mô hình đang tiếp tục hoàn thiện. HTX tập trung phát triển các loại cây ăn quả phù hợp như: Ổi lê Đài Loan, bưởi da xanh; đồng thời chú trọng sử dụng phân bón hữu cơ, tiết kiệm nước, hạn chế hóa chất, hướng tới sản xuất an toàn, bền vững.

Khuôn viên nhà vườn sinh thái phục vụ trải nghiệm của HTX Dịch vụ và sản xuất nông, lâm nghiệp Toàn Phú (phường Hoành Bồ).

Điểm nhấn trong quá trình phát triển là việc HTX từng bước chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang khai thác giá trị từ nông nghiệp gắn với dịch vụ. Năm 2023, HTX đầu tư hàng chục tỷ đồng xây dựng mô hình “Hoa Quả Viên - Farm Stay”, kết hợp lưu trú, ẩm thực, câu cá và trải nghiệm vườn cây ăn quả. Du khách không chỉ tham quan mà còn được tìm hiểu quy trình chăm sóc, trực tiếp thu hái và thưởng thức trái cây tại vườn.

Theo CCB Vũ Minh Thường, phát triển nông nghiệp gắn với du lịch giúp nâng cao giá trị sản phẩm, đa dạng nguồn thu và tạo thêm việc làm cho người dân. Đây cũng là hướng đi HTX tiếp tục theo đuổi trong thời gian tới, với mục tiêu mở rộng diện tích cây ăn quả, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa nông sản địa phương đến gần hơn với du khách trong và ngoài thành phố.

Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, CCB Vũ Minh Thường còn tích cực tham gia công tác Hội. Hiện ông là Chi hội Phó Chi hội CCB thôn 9, phường Hoành Bồ. Với gần 100 hội viên, Chi hội luôn chú trọng động viên, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo, nâng cao đời sống.

Từ một người lính trở về với hai bàn tay trắng, bằng ý chí, nghị lực và tinh thần dám nghĩ, dám làm, CCB Vũ Minh Thường đã từng bước gây dựng mô hình kinh tế hiệu quả trên chính quê hương.