Bảo tàng Quảng Ninh tiếp nhận hải đồ “Quảng Ninh với Đoàn tàu không số”

Ngày 6/10, tại TP Quảng Ninh, Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển TP Quảng Ninh tổ chức trao tặng Bảo tàng Quảng Ninh hải đồ “Quảng Ninh với Đoàn tàu không số”.

Tham dự có Đại úy Nguyễn Văn Cải, Chủ tịch Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển TP Quảng Ninh cùng các cựu chiến binh từng tham gia Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Hải đồ “Quảng Ninh với Đoàn tàu không số” thể hiện nhiều địa điểm trên địa bàn Quảng Ninh gắn với hoạt động của Đoàn tàu không số trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Trong đó có các khu vực chuẩn bị cho tàu xuất phát, lấy hàng, trú giấu, cải hoán, ngụy trang và sửa chữa tàu tại Hạ Long; trạm hỗn hợp bảo đảm cho tàu tại Quang Hanh; các địa điểm ở Cẩm Phả, Tiên Yên; hang Bồ Nâu, hang Con Gái - nơi học tập, sinh hoạt chính trị…

Ông Đỗ Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh (thứ ba, trái sang) tiếp nhận hải đồ “Quảng Ninh với Đoàn tàu không số” do Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển TP Quảng Ninh trao tặng.

Theo Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển tỉnh Quảng Ninh, các địa điểm trên hải đồ được Đại tá Trần Phong, nguyên thuyền trưởng Tàu 55, trực tiếp tham gia vận chuyển vũ khí chi viện cho chiến trường miền Nam qua Đường Hồ Chí Minh trên biển; nguyên Quyền Đoàn trưởng Đoàn 125; nguyên Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Hải quân (nay là Cục Hậu cần - Kỹ thuật Hải quân) tái hiện lại trên cơ sở ký ức của ông và các nhân chứng trực tiếp tham gia Đường Hồ Chí Minh trên biển cùng các tư liệu lịch sử. Những địa điểm này gắn với quá trình chuẩn bị, trú giấu, bảo đảm và hoạt động của tàu không số trên vùng biển Quảng Ninh.

Đại úy Nguyễn Văn Cải cho biết việc trao tặng hải đồ nhằm góp phần bổ sung tư liệu về hoạt động của Đoàn tàu không số tại Quảng Ninh; giúp cán bộ, nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về vai trò của tuyến vận tải chiến lược trên biển trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đồng thời góp phần tri ân các anh hùng liệt sĩ, giáo dục truyền thống và bồi đắp niềm tự hào của quân dân Quảng Ninh.

Tiếp nhận hải đồ, ông Đỗ Quyết Tiến, Giám đốc Bảo tàng Quảng Ninh trân trọng cảm ơn Hội Truyền thống Đường Hồ Chí Minh trên biển TP Quảng Ninh đã trao tặng nguồn tư liệu quý, góp phần bổ sung tư liệu phục vụ nghiên cứu, trưng bày và hồ sơ đề xuất di tích liên quan đến Đoàn tàu không số tại Quảng Ninh. Bảo tàng sẽ tiếp tục lưu giữ, bảo quản và nghiên cứu hình thức phát huy giá trị hải đồ trên nền tảng số, giúp công chúng hiểu rõ hơn về hoạt động và những đóng góp của Đoàn tàu không số.