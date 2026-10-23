Giáo dục học sinh lái xe an toàn

Tình trạng học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông vẫn là vấn đề cần được quan tâm, nhất là các hành vi điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, đi sai làn đường, phóng nhanh vượt ẩu. Trước thực tế đó, TP Quảng Ninh đang chú trọng đẩy mạnh giáo dục pháp luật về giao thông trong trường học, tăng cường phối hợp giữa lực lượng cảnh sát giao thông, công an cơ sở và các nhà trường trong tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng tham gia giao thông an toàn. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa giao thông trong học sinh, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông và bảo vệ an toàn cho chính các em.