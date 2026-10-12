Mạo Khê trên hành trình đổi mới đô thị

Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, không gian phát triển được mở rộng, đồng thời đặt ra những yêu cầu mới trong quy hoạch, đầu tư hạ tầng và tổ chức đời sống đô thị. Bằng việc tập trung huy động các nguồn lực, đẩy mạnh triển khai các công trình, dự án cùng với sự đồng thuận, chung sức của nhân dân, Mạo Khê đang từng bước tạo dựng diện mạo đô thị khang trang, đồng bộ hơn. Những nỗ lực ấy không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển trước mắt mà còn hướng tới mục tiêu xây dựng Mạo Khê trở thành đô thị văn minh, hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.