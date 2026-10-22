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Đồng hành cùng chính quyền địa phương 2 cấp

Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là bước đổi mới chiến lược hướng tới một nền hành chính tinh gọn, hiệu lực và thực sự vì nhân dân. Đồng hành cùng quá trình này, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã chủ động chuyển mình, đổi mới toàn diện phương thức hoạt động. Tại Quảng Ninh, sự thay đổi ấy được khẳng định rõ nét qua từng việc làm cụ thể, từ tuyên truyền vận động, lan tỏa các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội, đến phát huy vai trò cầu nối vững chắc giữa nhân dân với cấp ủy, chính quyền.

từ khóa:

#đại đoàn kết #chính quyền 2 cấp

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