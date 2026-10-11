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Bác bỏ quan điểm sai lệch về chính sách cai nghiện ma túy

Là địa phương đầu tiên triển khai mô hình tạo việc làm cho người sau cai nghiện, Quảng Ninh bước đầu cho thấy một hướng đi bền vững trong phòng chống tái nghiện, thay vì chỉ quản lý kiểm soát, cần trao cơ hội để họ làm lại cuộc đời bằng lao động chân chính. Thực tiễn tại Quảng Ninh cũng là câu trả lời thuyết phục để bác bỏ những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch về công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam, đồng thời phản bác những định kiến, nhận thức sai lệch vẫn tồn tại trong một bộ phận dư luận xã hội đối với người sau cai nghiện.

từ khóa:

#cai nghiện ma túy #chính sách #phòng chống ma túy #nhận thức #tuyên truyền

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