Giáo hoàng lên án tư tưởng trọng nam khinh nữ tại Peru, kêu gọi bảo vệ phụ nữ sau chuyến trở về đầy xúc động

Ngày 12/11, Giáo hoàng Leo XIV lên án tư tưởng trọng nam khinh nữ và tình trạng bạo lực đối với phụ nữ tại Peru, đồng thời kêu gọi xã hội tôn trọng và bảo vệ phụ nữ. Những tuyên bố trên được đưa ra trong ngày làm việc đầu tiên của Giáo hoàng tại quốc gia Nam Mỹ này, sau khi ngài trở về Peru trong sự chào đón nồng nhiệt.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP

Phát biểu trước đông đảo người dân tại quảng trường Plaza Mayor ở thủ đô Lima, Giáo hoàng nhấn mạnh tư tưởng trọng nam khinh nữ và bạo lực đối với phụ nữ đi ngược lại giáo lý Kitô giáo, vốn khẳng định nam giới và phụ nữ có phẩm giá bình đẳng.

“Chúng ta thật sự đau lòng khi thấy tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, những người có thể là bà, mẹ, chị em gái hoặc con gái của chúng ta, vẫn tiếp diễn, gây tổn thương cho toàn nhân loại”, Giáo hoàng nói. Đồng thời, Ngài cũng lưu ý phụ nữ nghèo, phụ nữ bản địa và phụ nữ gốc Phi tại Peru phải đối mặt với nhiều thiệt thòi. Giáo hoàng kêu gọi mọi phụ nữ được trân trọng, bảo vệ và tôn trọng.

Theo Viện Thống kê và Tin học Quốc gia Peru, nước này ghi nhận 1.261 trường hợp phụ nữ bị sát hại vì lý do giới tính trong giai đoạn 2016-2024. Số trường hợp này tăng 44% trong thời gian trên, cho thấy bạo lực trên cơ sở giới vẫn là vấn đề xã hội đáng quan ngại.

Nicole Cruz, một người có mặt tại quảng trường Plaza Mayor để nghe bài phát biểu của Giáo hoàng, bày tỏ hy vọng những lời kêu gọi của ngài sẽ góp phần đoàn kết phụ nữ, đồng thời giúp nam giới hiểu rằng phụ nữ mong muốn được hỗ trợ, yêu thương và lắng nghe.

Giáo hoàng Leo XIV từng có 20 năm hoạt động truyền giáo và đảm nhiệm chức vụ giám mục tại Peru, trong đó có thời gian phụ trách giáo phận Chiclayo. Ngài trở lại quốc gia này trong khuôn khổ chuyến công du Nam Mỹ, với lịch trình gặp gỡ người dân, giới chức và các cộng đồng bản địa.

Trong các hoạt động ngày 12/11, Giáo hoàng cũng kêu gọi hàng giáo phẩm Công giáo Peru đề cao tinh thần hiệp nhất, gần gũi với giáo dân, đồng thời xử lý những sai phạm trong hàng giáo sĩ trên tinh thần sự thật và công lý. Ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng văn hóa phòng ngừa, bảo vệ những người dễ bị tổn thương.