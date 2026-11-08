Khoảng 40.000 người tham dự Thánh lễ đầu tiên của Giáo hoàng Leo tại Nam Mỹ

Ngày 7/11, ước tính khoảng 40.000 người từ Uruguay và các nước láng giềng như Argentina, Brazil đã tập trung tại Công viên París Londres, thành phố Paysandú, miền tây Uruguay, để tham dự Thánh lễ đầu tiên do Giáo hoàng Leo XIV cử hành tại Nam Mỹ. Trong bài giảng, Giáo hoàng kêu gọi các tín hữu xây dựng những nhịp cầu của tình huynh đệ, sự gắn kết và đức tin, đồng thời lấy văn hóa thưởng trà mate truyền thống của khu vực làm biểu tượng cho tinh thần sẻ chia và đoàn kết.

Giáo hoàng Leo XIV chào các tín hữu khi đến chủ trì Thánh lễ tại Công viên París Londres, thành phố Paysandú, Uruguay, ngày 7/11/2026. Ảnh: AP

Theo Vatican, hơn 30.000 người đã đăng ký tham dự từ trước và khoảng 10.000 người khác có mặt tại địa điểm tổ chức. Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn người đã tập trung tại công viên, bất chấp thời tiết mưa gió, để chào đón Giáo hoàng.

Khi Giáo hoàng xuất hiện, đám đông reo hò, vẫy khăn vàng và hát vang những bài thánh ca. Nhiều tín hữu bày tỏ xúc động khi Giáo hoàng vẫn thực hiện chuyến công du dù vừa trải qua ca phẫu thuật điều trị ung thư phổi hồi tháng 10.

Trong bài giảng, Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi các tín hữu tăng cường tình đoàn kết, xây dựng những mối quan hệ gắn bó và lan tỏa các giá trị tốt đẹp trong cộng đồng. Đặc biệt, Giáo hoàng nhắc đến văn hóa uống trà mate, một nét sinh hoạt truyền thống phổ biến tại Uruguay, Argentina và Paraguay.

Văn hóa uống trà mate có lịch sử hàng trăm năm, bắt nguồn từ các cộng đồng bản địa Guaraní ở Nam Mỹ và dần lan rộng từ thế kỷ XVI. Ngày nay, mate là thức uống truyền thống phổ biến tại Argentina, Uruguay, Paraguay và miền nam Brazil. Loại trà thảo mộc có vị đắng này được pha từ lá cây yerba mate, thường đựng trong bình làm từ quả bầu khô và uống bằng ống hút kim loại.

Theo phong tục địa phương, mọi người cùng uống chung một bình trà, chuyền tay nhau trong những cuộc gặp gỡ gia đình, bạn bè. Trải qua nhiều thế hệ, nét văn hóa này đã trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia, tình đoàn kết và sự gắn kết cộng đồng.

Giáo hoàng cho rằng thói quen cùng uống trà mate thể hiện tinh thần sẻ chia và gắn kết giữa con người. Từ hình ảnh gần gũi này, ngài kêu gọi các tín hữu xây dựng những “nhịp cầu” của tình huynh đệ, sự cảm thông và đức tin.

Chuyến thăm Uruguay nằm trong hành trình công du 12 ngày của Giáo hoàng Leo XIV tới ba quốc gia Nam Mỹ, gồm Uruguay, Argentina và Peru.

Uruguay có khoảng 3,5 triệu dân và được xem là một trong những quốc gia có đời sống xã hội ít chịu ảnh hưởng của tôn giáo nhất tại Nam Mỹ. Vì vậy, chuyến thăm được kỳ vọng góp phần tăng cường sự gắn kết giữa Giáo hội Công giáo với cộng đồng địa phương.

Theo chương trình, Giáo hoàng cũng dự kiến đến thăm một khu dân cư tại thủ đô Montevideo, nơi đang đối mặt với tình trạng buôn bán ma túy và bạo lực băng nhóm. Tại đây, Giáo hội đang phối hợp với chính quyền triển khai các chương trình hỗ trợ nhà ở và cai nghiện cho người dân.

Thánh lễ tại Paysandú cũng tưởng nhớ Chân phước Jacinto Vera, vị giám mục đầu tiên của Uruguay vào thế kỷ XIX, người được biết đến với những hoạt động giúp đỡ người nghèo.

Nhiều người trẻ tham dự sự kiện cho rằng thông điệp của Giáo hoàng về hòa bình, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng không chỉ có ý nghĩa đối với các tín hữu Công giáo mà còn mang giá trị tích cực đối với xã hội nói chung.

Teresa Sabellini, 18 tuổi, sống tại thành phố Paysandú, cho biết nhiều bạn trẻ ở Uruguay ngày càng quan tâm đến tôn giáo, mong muốn tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống và sự động viên tinh thần khi gặp khó khăn.

Trong khi đó, Santiago Biglieri, 18 tuổi, một thanh niên Colombia đang sinh sống tại Uruguay, cho biết dù không phải là người theo đạo, anh vẫn đánh giá cao những thông điệp của Giáo hoàng Leo XIV. Theo anh, những lời kêu gọi về hòa bình, lòng nhân ái và tình đoàn kết có ý nghĩa đối với tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng.

Sau Uruguay, Giáo hoàng Leo XIV dự kiến tiếp tục chuyến công du tới Argentina và Peru.

Giáo hoàng Leo XIV, tên khai sinh Robert Francis Prevost, sinh năm 1955 tại thành phố Chicago (Mỹ), được bầu làm người đứng đầu Giáo hội Công giáo ngày 8/5/2025, kế nhiệm Giáo hoàng Francis. Ông là vị Giáo hoàng thứ 267 trong lịch sử Giáo hội Công giáo và là người Mỹ đầu tiên đảm nhiệm cương vị này. Trước đó, Giáo hoàng Leo XIV có nhiều năm hoạt động truyền giáo tại Peru và từng giữ chức Giám mục Chiclayo.

Với sự gắn bó lâu năm cùng khu vực Mỹ Latinh, Giáo hoàng Leo XIV đặc biệt chú trọng thúc đẩy hòa bình, tình đoàn kết, công bằng xã hội và các hoạt động hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.