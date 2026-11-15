Giáo hoàng lo ngại trước tình trạng bạo lực gia tăng tại Peru trong chuyến thăm giáo phận cũ

Ngày 15/11, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ lo ngại về tình trạng bạo lực và tội phạm gia tăng tại Peru khi thăm lại giáo phận Chiclayo, nơi ông từng giữ chức giám mục trong giai đoạn 2014-2023.

Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi bảo vệ người dân trước tình trạng bạo lực và tội phạm gia tăng tại Peru. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Nhà thờ chính tòa ở Chiclayo, Giáo hoàng đề cập đến “bóng tối” đang bao trùm Peru trong bối cảnh tội phạm gia tăng và tình hình chính trị bất ổn.

“Chúng ta đều cảm nhận được mối đe dọa từ sự bất an do tình trạng bạo lực lan rộng và những đau khổ không thể diễn tả mà rất nhiều anh chị em của chúng ta đang phải gánh chịu. Tuy nhiên, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, con người vẫn cần giữ vững niềm tin và hy vọng”, Giáo hoàng nói.

Theo Giáo hoàng, bất công và cái ác không thể được khắc phục bằng bạo lực, mà cần có sự kiên nhẫn, kiên trì lên tiếng trước những điều sai trái và nỗ lực thực hiện các thay đổi cần thiết.

Theo số liệu chính thức, tỷ lệ giết người tại Peru đã tăng gần gấp đôi trong 5 năm qua, từ 5,8 lên 10,7 vụ trên 100.000 dân. Số vụ việc được trình báo liên quan đến hành vi tống tiền cũng tăng mạnh, từ 2.421 vụ năm 2019 lên 26.734 vụ năm 2025.

Tội phạm gia tăng đang trở thành một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân Peru. Chính phủ nước này đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô Lima hồi tháng 8 và tại các nhà tù có phạm nhân liên quan đến các tổ chức tội phạm hồi tháng 9.

Trong chuyến thăm Chiclayo, Giáo hoàng Leo XIV cũng trở lại những địa điểm gắn bó với thời gian ông phục vụ tại đây. Trước khi đến Santa Cruz de Succhabamba, địa phương nằm giữa vùng núi xanh ở khu vực xa trung tâm giáo phận, ông đã chủ trì buổi cầu nguyện đặc biệt tại Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ Maria.

Giáo hoàng di chuyển bằng trực thăng đến Santa Cruz de Succhabamba, cách trung tâm Chiclayo khoảng 150 km và nằm ở độ cao 2.035 m so với mực nước biển. Khi còn là giám mục, ông thường tự lái xe bán tải trên cung đường khó khăn để đến thăm các cộng đồng dân cư ở vùng xa.

Linh mục Kevin Noriega, phụ trách công tác mục vụ tại địa phương, cho biết Giáo hoàng luôn sẵn sàng đến với những cộng đồng ở xa.

“Chúng ta đều biết Giáo hoàng rất yêu thích ô tô. Ngài sẽ lái xe đi khắp nơi”, ông chia sẻ trước thánh lễ.

Cùng ngày, Giáo hoàng có cuộc gặp đại diện các cộng đồng bản địa và người dân vùng Amazon, lắng nghe những chia sẻ về các vấn đề mà người dân địa phương đang quan tâm.