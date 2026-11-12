Giáo hoàng Leo XIV trở lại Peru trong sự chào đón được kỳ vọng trên khắp cả nước

Ngày 11/11, Giáo hoàng Leo XIV đã tới Peru, chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du 3 quốc gia Nam Mỹ kéo dài 12 ngày. Chuyến thăm mang ý nghĩa đặc biệt đối với Giáo hoàng Leo XIV, người mang hai quốc tịch Mỹ và Peru, từng có khoảng 20 năm hoạt động truyền giáo tại quốc gia Nam Mỹ này.

Giáo hoàng Leo XIV được chào đón nồng nhiệt khi đặt chân đến Peru. Ảnh: AP

Giáo hoàng Leo XIV không giấu được xúc động khi bước xuống máy bay tại Lima. Theo ước tính của Vatican, khoảng 3 triệu người đã đứng dọc tuyến đường dài hàng chục km dẫn vào trung tâm thành phố để chào đón ngài, vẫy quốc kỳ Peru và cờ Tòa thánh Vatican.

Tại phủ Tổng thống, Giáo hoàng đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Peru Keiko Fujimori, sau đó tham dự lễ đón chính thức và cùng Tổng thống hát quốc ca Peru.

Phát biểu trước Tổng thống và các quan chức Peru, Giáo hoàng cho biết việc được trao quốc tịch Peru năm 2015 đã củng cố mối gắn bó vốn hình thành từ trước đó. Ngài nhấn mạnh người dân Peru đã góp phần giúp ngài trở thành một mục tử thông qua việc chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn và khó khăn trong cuộc sống.

“Giờ đây, tôi càng cảm nhận sâu sắc rằng Peru đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình, cũng như tôi đã gắn bó với mảnh đất và con người nơi đây. Vì thế, với lòng biết ơn sâu sắc, tôi có thể nói rằng mình đang trở về quê hương”, Giáo hoàng chia sẻ.

Chuyến thăm Peru là chặng cuối trong chuyến công du 3 quốc gia Nam Mỹ, đồng thời là điểm nhấn giàu cảm xúc nhất. Giáo hoàng Leo XIV, tên khai sinh là Robert Prevost, từng sống và làm việc tại Peru hơn 20 năm. Ngài từng nói chính tại đây, ngài học được ý nghĩa của sứ mệnh mục tử. Với quốc tịch Mỹ và Peru, ngài là Giáo hoàng đầu tiên mang quốc tịch của cả hai nước.

Người dân Peru đã tổ chức nhiều hoạt động chào đón Giáo hoàng. Một bức tượng cao 14 m của ngài được khánh thành tại cảng El Callao, trong khi các quán cà phê ở Lima phục vụ cappuccino trang trí hình ảnh Giáo hoàng. Tại Chiclayo, nơi ngài từng làm giám mục và dự kiến đến thăm ngày 13/11, hình ảnh ngài xuất hiện trên các bức tranh tường, áo phông và đồ lưu niệm.

Trong những ngày tới, Giáo hoàng sẽ cử hành thánh lễ tại nhiều địa điểm từng gắn bó, trong đó có Pucallpa thuộc vùng Amazon, nơi ngài dự kiến gặp gỡ cộng đồng người bản địa. Chuyến thăm cũng hướng sự chú ý tới những thách thức mà khu vực này đang đối mặt, như khai thác vàng trái phép, trồng cây coca, bất bình đẳng và nghèo đói.

Dù tỷ lệ người theo Công giáo tại Peru giảm từ khoảng 76% giai đoạn 2013-2014 xuống còn khoảng 67% hiện nay, Giáo hội vẫn được đánh giá là một trong những thiết chế nhận được nhiều niềm tin của người dân. Chuyến trở về của Giáo hoàng Leo XIV vì thế được kỳ vọng sẽ khơi dậy niềm tin và sự gắn kết trong cộng đồng Công giáo Peru.