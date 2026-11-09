Giáo hoàng Leo XIV kêu gọi đặt con người lên trên lợi ích kinh tế

Ngày 8/11, Giáo hoàng Leo XIV tới Argentina, điểm dừng chân quan trọng trong chuyến công du ba nước Nam Mỹ. Tại đây, ông nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt con người và phúc lợi xã hội lên trên các mục tiêu kinh tế, đồng thời kêu gọi thúc đẩy đoàn kết dân tộc.

Giáo hoàng Leo XIV. Ảnh: AP.

Phát biểu tại thủ đô Buenos Aires trước các quan chức, nhà ngoại giao và đại diện xã hội dân sự Argentina, Giáo hoàng nhấn mạnh: “Nền kinh tế phải phục vụ con người, chứ không phải con người phục vụ nền kinh tế”. Theo ông, tăng trưởng kinh tế cần đi đôi với công bằng xã hội, tạo cơ hội cho các nhóm yếu thế, người thất nghiệp, người về hưu và những gia đình gặp khó khăn. Ông ghi nhận vai trò của sáng kiến tư nhân và các hoạt động tạo việc làm, song nhấn mạnh thành quả phát triển cần mang lại lợi ích cho toàn xã hội. Thông điệp được đưa ra trong bối cảnh Argentina đang triển khai các biện pháp cải cách kinh tế và kiểm soát chi tiêu công dưới thời Tổng thống Javier Milei.

Theo chính phủ Argentina, các biện pháp này đã góp phần đưa ngân sách trở lại trạng thái thặng dư và kéo lạm phát hằng năm từ khoảng 200% xuống còn 32%. Tuy nhiên, nền kinh tế vẫn đối mặt với những thách thức về việc làm, thu nhập và đời sống người dân.

Giáo hoàng Leo XIV cũng kêu gọi các lực lượng chính trị giảm đối đầu, tôn trọng khác biệt và sử dụng ngôn từ có trách nhiệm. Theo ông, nền dân chủ cần được xây dựng trên tinh thần đối thoại, trong đó những người có quan điểm khác nhau vẫn có thể cùng hướng tới tương lai chung.

Về giáo dục, ông nhấn mạnh cần đầu tư vào đào tạo nghề, đại học và nghiên cứu khoa học để bảo đảm cơ hội phát triển cho thế hệ trẻ. Ông đồng thời cảnh báo về tình trạng người trẻ phải rời quê hương để tìm kiếm cơ hội thực hiện ước mơ. Đề cập tài nguyên thiên nhiên và trí tuệ nhân tạo (AI), Giáo hoàng cho rằng việc khai thác tài nguyên cần hướng tới lợi ích cộng đồng, trong khi ứng dụng công nghệ phải được cân nhắc thận trọng, gắn với trách nhiệm của con người.

Chuyến thăm Argentina có ý nghĩa đặc biệt khi đây là quê hương của cố Giáo hoàng Francis, người từng đứng đầu Vatican trong 12 năm nhưng chưa có dịp trở về nước. Tại lễ đón, Tổng thống Javier Milei bày tỏ kỳ vọng chuyến thăm của Giáo hoàng Leo XIV sẽ củng cố đức tin, khơi dậy hy vọng và lan tỏa thông điệp hòa bình tới người dân Argentina.