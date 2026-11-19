Vương cung thánh đường Thánh Peter kỷ niệm 400 năm cung hiến

Ngày 18/11, Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican, một trong những công trình tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới và là trung tâm tinh thần của Giáo hội Công giáo, kỷ niệm 400 năm ngày cung hiến. Giáo hoàng Leo XIV đã chủ trì thánh lễ đặc biệt, đánh dấu chặng đường lịch sử của công trình kiến trúc gắn liền với nhiều sự kiện quan trọng của Giáo hội và thế giới.

Giáo hoàng Leo XIV gửi thông điệp hòa bình tại Quảng trường Thánh Peter ở Vatican. ﻿Ảnh: AP

Phát biểu trước các tín hữu tham dự thánh lễ, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh vẻ đẹp kiến trúc, giá trị lịch sử và ý nghĩa tôn giáo của Vương cung thánh đường Thánh Peter. Theo ông, không gian rộng lớn của công trình thể hiện tinh thần chào đón, tạo điều kiện để đông đảo tín hữu tìm thấy vị trí của mình trong Giáo hội.

Vương cung thánh đường Thánh Peter được xây dựng trong suốt 120 năm, trải qua 20 đời giáo hoàng và có sự tham gia của 12 kiến trúc sư. Công trình được hoàn thành trong bối cảnh châu Âu trải qua nhiều biến động lớn, bao gồm phong trào Cải cách Tin Lành bắt đầu năm 1517 và sự kiện thành Rome bị cướp phá năm 1527.

Ngày 18/11/1626, Giáo hoàng Urban VIII chính thức cung hiến thánh đường, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong lịch sử kiến trúc và tôn giáo châu Âu.

Được xây dựng trên địa điểm theo truyền thống được xem là nơi an táng Thánh Peter, một trong các tông đồ của Chúa Jesus, thánh đường thay thế một nhà thờ cũ đã tồn tại hơn 1.000 năm. Ngày 18/4/1506, Giáo hoàng Julius II đặt viên đá đầu tiên, khởi công dự án có sự tham gia của nhiều kiến trúc sư và nghệ sĩ nổi tiếng thời Phục hưng. Trong số đó có Donato Bramante, Michelangelo và Carlo Maderno, người hoàn thiện mặt tiền của thánh đường. Mái vòm đồ sộ do Michelangelo thiết kế đã trở thành một trong những biểu tượng nổi bật nhất của đường chân trời Rome.

Tuy nhiên, vào thời điểm thánh đường được cung hiến năm 1626, quần thể kiến trúc ngày nay vẫn chưa hoàn chỉnh. Mặt tiền đã được xây dựng xong, nhưng quảng trường rộng lớn phía trước, vốn là một phần không thể tách rời của công trình hiện nay, vẫn chưa xuất hiện.

Đến năm 1667, quảng trường hình bầu dục do nhà điêu khắc và kiến trúc sư Gian Lorenzo Bernini thiết kế mới được hoàn thành. Công trình có 284 cột đá xếp thành bốn hàng, tạo thành những dãy hành lang uốn cong được ví như vòng tay chào đón của Giáo hội. Quảng trường kết nối với thánh đường thông qua một khoảng sân hình thang.

Bên trong, không gian kiến trúc tập trung hướng về khu vực trung tâm tôn giáo, nơi có phần mộ Thánh Peter nằm bên dưới bàn thờ chính, mái che bằng đồng đồ sộ của Bernini và mái vòm Michelangelo phía trên. Nhiều đời giáo hoàng cũng được an táng trong thánh đường và hệ thống hầm mộ Vatican bên dưới.

Nhà sử học nghệ thuật người Mỹ Elizabeth Lev, hiện sống tại Rome, nhận định điều đặc biệt của Vương cung thánh đường Thánh Peter là sự thống nhất về kiến trúc, dù công trình được xây dựng qua nhiều thế hệ và trải qua không ít biến động lịch sử.

Trong suốt bốn thế kỷ, thánh đường và quảng trường phía trước đã trở thành địa điểm tổ chức nhiều sự kiện quan trọng của Giáo hội Công giáo. Đây cũng là nơi hàng triệu tín hữu và du khách hành hương mỗi năm.