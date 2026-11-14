Hà Lan thắng Hy Lạp 7-0, Đức hạ Serbia 3-1 ở Nations League

Đội tuyển Hà Lan của HLV Xavi thắng đậm Hy Lạp 7-0, trong khi Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Jürgen Klopp đã đánh bại Serbia 3-1 ở lượt trận Nations League ngày 13/11. Kết quả này giúp Hà Lan tiếp tục dẫn đầu bảng A2, hơn Đức 3 điểm trước cuộc đối đầu trực tiếp giữa hai đội sẽ diễn ra ngày 16/11 tại Berlin để phân định ngôi đầu bảng.

Các cầu thủ Hà Lan ăn mừng sau khi ghi bàn trong trận đấu với Hy Lạp tại UEFA Nations League ở Amsterdam (Hà Lan), ngày 13/11/2026. Ảnh: AP

Tại Amsterdam, Tijjani Reijnders lập hat-trick, Jurrien Timber ghi cú đúp, trong khi Crysencio Summerville và Donyell Malen mỗi người đóng góp một bàn. Hà Lan dẫn trước 5-0 ngay trong hiệp một và tiếp tục duy trì thế áp đảo sau giờ nghỉ, qua đó cân bằng kỷ lục chiến thắng với cách biệt 7 bàn trong lịch sử Nations League.

“Hiệp một thực sự tuyệt vời, tôi phải dành lời khen cho các cầu thủ. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một trận đấu. Chúng tôi cần tiếp tục duy trì màn trình diễn như vậy. Đó là hướng đi đúng đắn. Các cầu thủ đang tập luyện rất chăm chỉ và tôi thực sự tự hào về họ”, HLV Xavi chia sẻ.

Ở trận đấu còn lại, Đức giành chiến thắng 3-1 trên sân Serbia. Đội khách vượt lên dẫn trước nhờ bàn phản lưới nhà của Srdjan Babic ngay phút thứ 3, trước khi Florian Wirtz và Brajan Gruda lần lượt lập công. Babic sau đó ghi bàn rút ngắn tỷ số cho Serbia, nhưng đội chủ nhà không thể lật ngược tình thế. Serbia kết thúc trận đấu với 9 cầu thủ sau khi Vanja Dragojevic và Andrija Zivkovic lần lượt nhận thẻ đỏ.

Sau 5 lượt trận, Hà Lan dẫn đầu bảng A2 với 3 điểm nhiều hơn Đức. Hà Lan, Đức và Hy Lạp vẫn còn cơ hội giành vé vào tứ kết, trong khi Serbia đứng cuối bảng sau 5 trận toàn thua. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền đi tiếp.

Ở các trận đấu khác, Thụy Sĩ hòa Slovenia 0-0 tại bảng B1, qua đó tiếp tục duy trì cơ hội thăng hạng lên nhóm đấu cao nhất. Scotland đánh bại Bắc Macedonia 2-1.