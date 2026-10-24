Vì sao các huấn luyện viên Tây Ban Nha được săn đón trên toàn thế giới?

Bóng đá Tây Ban Nha đang khẳng định vị thế không chỉ bằng những danh hiệu trên sân cỏ mà còn nhờ sự thành công của các huấn luyện viên tại nhiều quốc gia. Với 4 trong 5 ứng viên giải Huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm tại lễ trao Quả bóng Vàng 2026 là người Tây Ban Nha, quốc gia này đang trở thành một trong những trung tâm đào tạo và xuất khẩu huấn luyện viên hàng đầu thế giới.

HLV trưởng Luis Enrique của PSG hô lớn chỉ đạo các cầu thủ từ đường biên trong trận đấu giai đoạn mở màn Champions League giữa Paris Saint-Germain và FC Barcelona tại Paris, Pháp, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP.

Tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của các huấn luyện viên Tây Ban Nha sẽ được thể hiện rõ tại lễ trao giải Quả bóng Vàng diễn ra vào ngày 26/10 tại London (Anh). Trong danh sách đề cử Giải thưởng Johan Cruyff dành cho huấn luyện viên nam xuất sắc nhất năm, có tới 4 trong 5 ứng viên là người Tây Ban Nha. Ở hạng mục dành cho bóng đá nữ, hai huấn luyện viên nước này cũng góp mặt trong danh sách đề cử.

Những con số trên phản ánh sự chuyển dịch đáng chú ý của bóng đá Tây Ban Nha. Sau nhiều năm giành các danh hiệu lớn ở cả bóng đá nam và nữ, quốc gia này đang trở thành nguồn cung cấp huấn luyện viên chất lượng cao cho các câu lạc bộ và đội tuyển trên toàn thế giới. Từ vị thế từng đứng sau các nền bóng đá Italy, Anh và Đức về ảnh hưởng huấn luyện, Tây Ban Nha hiện được nhiều đội bóng tìm đến để học hỏi triết lý chiến thuật và phương pháp đào tạo.

Ông Iván Cancela, người đứng đầu học viện đào tạo huấn luyện viên của Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha, nhận định: "Nền tảng tạo nên sự đánh giá cao dành cho các huấn luyện viên Tây Ban Nha hiện nay chính là chất lượng đào tạo và trên hết là khả năng thích ứng với những môi trường khác nhau của bóng đá châu Âu và thế giới".

Hai trong số những gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ hệ thống đào tạo này là Pep Guardiola và Luis Enrique. Cả hai đã đưa triết lý bóng đá kiểm soát bóng đặc trưng của Tây Ban Nha tới những câu lạc bộ hàng đầu châu Âu, đồng thời điều chỉnh phương pháp thi đấu để phù hợp với từng đội bóng. Luis Enrique, người giành Giải thưởng Johan Cruyff năm ngoái, tiếp tục là ứng viên sáng giá sau khi cùng Paris Saint-Germain vô địch Champions League mùa thứ hai liên tiếp.

Một ứng viên nổi bật khác là Luis de la Fuente, huấn luyện viên đã đưa đội tuyển Tây Ban Nha vô địch World Cup mùa hè năm nay. Trước khi dẫn dắt đội tuyển quốc gia, ông từng phụ trách các đội U19 và U21 Tây Ban Nha, đồng thời tham gia giảng dạy trong các khóa đào tạo huấn luyện viên do liên đoàn bóng đá nước này tổ chức.

Theo huấn luyện viên De la Fuente, hệ thống đào tạo bài bản là nguyên nhân quan trọng giúp các huấn luyện viên Tây Ban Nha tạo dựng được vị thế quốc tế. Ông cho rằng Tây Ban Nha đã đi tiên phong trong việc đào tạo huấn luyện viên từ nhiều năm trước và trở thành hình mẫu để các nền bóng đá khác học hỏi.

Từ bước ngoặt Benítez đến sự hiện diện trên toàn cầu

Trước năm 2004, các huấn luyện viên Tây Ban Nha làm việc ở nước ngoài vẫn tương đối hiếm. Bước ngoặt xuất hiện khi Rafael Benítez rời Valencia để dẫn dắt Liverpool, mở đường cho một thế hệ nhà cầm quân Tây Ban Nha phát triển sự nghiệp tại những giải đấu lớn.

Hiện các huấn luyện viên Tây Ban Nha là nhóm có số lượng đông nhất tại Giải Ngoại hạng Anh, với 5 đội bóng được dẫn dắt bởi những nhà cầm quân đến từ quốc gia này. Trong đó, Mikel Arteta của đương kim vô địch Arsenal và Unai Emery, người vừa cùng Aston Villa đăng quang Europa League mùa trước, đều có tên trong danh sách đề cử Giải thưởng Johan Cruyff năm nay.

Theo thống kê của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA), mùa giải trước có 107 huấn luyện viên Tây Ban Nha làm việc tại các câu lạc bộ thuộc hai hạng đấu cao nhất ở nước ngoài, tăng so với 99 người của mùa giải trước đó. Bồ Đào Nha đứng thứ hai với 88 huấn luyện viên.

Sức hút của các nhà cầm quân Tây Ban Nha không chỉ giới hạn ở cấp câu lạc bộ. Hiện hơn một chục đội tuyển quốc gia đang sử dụng huấn luyện viên người Tây Ban Nha, trong đó có Qatar, Cộng hòa Czech, Hàn Quốc và Hà Lan. Đáng chú ý, đội tuyển Hà Lan mới đây đã bổ nhiệm cựu ngôi sao Barcelona Xavi Hernández.

Việc Xavi tới Hà Lan mang ý nghĩa đặc biệt bởi chính bóng đá Hà Lan đã góp phần hình thành nền tảng chiến thuật hiện đại của Tây Ban Nha. Johan Cruyff, huyền thoại bóng đá Hà Lan, từng khoác áo Barcelona trong những năm 1970 trước khi trở lại dẫn dắt đội bóng này vào năm 1988. Cruyff đã xây dựng tại Barcelona triết lý bóng đá dựa trên khả năng kiểm soát bóng, những đường chuyền ngắn và sự di chuyển liên tục của cầu thủ để tạo khoảng trống. Cách tiếp cận này không chỉ định hình lối chơi mà còn ảnh hưởng sâu sắc đến phương pháp phát hiện và phát triển tài năng của bóng đá Tây Ban Nha.

Theo ông Cancela, cầu thủ Tây Ban Nha có thể không phải những người nhanh nhất, khỏe nhất hay cao lớn nhất, nhưng nổi bật ở khả năng đọc trận đấu và xử lý bóng bằng kỹ thuật.

Tiki-taka và quá trình đổi mới chiến thuật

Triết lý kiểm soát bóng của Cruyff tiếp tục được phát triển dưới thời huấn luyện viên Luis Aragonés, người dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha từ năm 2004 đến 2008. Với những tiền vệ có kỹ thuật xuất sắc như Xavi và Andrés Iniesta, lối chơi chuyền ngắn, phối hợp liên tục, được gọi là tiki-taka, trở thành bản sắc của đội tuyển quốc gia. Lối chơi này góp phần đưa Tây Ban Nha đến chức vô địch EURO 2008, World Cup 2010 và EURO 2012, tạo nên một trong những giai đoạn thành công nhất lịch sử bóng đá nước này.

Tuy nhiên, khi Xavi và Iniesta giải nghệ, tiki-taka dần bộc lộ hạn chế, đặc biệt là việc kiểm soát bóng nhiều nhưng không tạo ra đủ bàn thắng. Sau khi Tây Ban Nha bị loại ở tứ kết World Cup 2022, huấn luyện viên Luis de la Fuente tiếp quản đội tuyển và bắt đầu hiện đại hóa hệ thống chiến thuật.

Ông vẫn duy trì nền tảng kiểm soát bóng nhưng bổ sung khả năng chuyển trạng thái tấn công nhanh, đồng thời tận dụng những cầu thủ chạy cánh giỏi đột phá như Lamine Yamal và Nico Williams. Sự thay đổi giúp Tây Ban Nha tăng khả năng xuyên phá hàng phòng ngự đối phương, thay vì chỉ phụ thuộc vào những pha phối hợp ở trung lộ.

Thành công của hướng đi mới được thể hiện qua chức vô địch EURO 2024 và World Cup 2026, đưa bóng đá nam Tây Ban Nha trở lại đỉnh cao thế giới.

Bóng đá nữ Tây Ban Nha cũng phát triển mạnh nhờ triết lý tương tự, với lực lượng nòng cốt gồm nhiều cầu thủ trưởng thành từ Barcelona như Aitana Bonmatí và Alexia Putellas, hiện khoác áo London City Lionesses.

Ở hạng mục huấn luyện viên nữ xuất sắc nhất năm, hai đại diện Tây Ban Nha là Pere Romeu của Barcelona và Jonatan Giráldez, cựu huấn luyện viên Barcelona hiện dẫn dắt OL Lyonnes. Hai nhà cầm quân từng đối đầu ở chung kết Champions League nữ hồi tháng 5, trận đấu Barcelona giành chiến thắng 4-0.

Hệ thống đào tạo chú trọng tình huống thực tế

Một trong những yếu tố quan trọng làm nên thành công của các huấn luyện viên Tây Ban Nha là phương pháp đào tạo lấy trái bóng và những tình huống thực tế làm trung tâm.

Ông Javier Cano, Chủ tịch EFA Pro, hiệp hội các huấn luyện viên chuyên nghiệp Tây Ban Nha, cho biết: "Trước đây, người ta thường thấy nhiều bài tập trong các buổi huấn luyện không sử dụng bóng. Nhưng tại Tây Ban Nha, các bài tập đều được xây dựng dựa trên những tình huống có thể xuất hiện trong trận đấu thực tế. Đó là lợi thế lớn mà Tây Ban Nha duy trì trong hai thập kỷ qua".

Một ví dụ tiêu biểu là bài tập rondo, được Cruyff đưa vào hệ thống huấn luyện tại Barcelona. Trong bài tập này, một nhóm cầu thủ liên tục chuyền bóng trong phạm vi hẹp, trong khi một hoặc hai người ở giữa cố gắng đánh chặn.

Rondo giúp cầu thủ cải thiện khả năng chuyền bóng một chạm, di chuyển tạo góc nhận bóng và xử lý dưới áp lực. Việc lặp lại các tình huống như vậy giúp hình thành khả năng phối hợp nhanh, chính xác và duy trì quyền kiểm soát bóng ngay cả khi đối phương áp sát.

Những kỹ năng này đã trở thành đặc điểm nổi bật trong lối chơi của cả đội tuyển nam và nữ Tây Ban Nha, góp phần vào thành công của hai đội tại World Cup.

Xứ Basque - cái nôi của nhiều huấn luyện viên hàng đầu

Một đặc điểm đáng chú ý của thế hệ huấn luyện viên Tây Ban Nha hiện nay là nhiều người có xuất thân từ xứ Basque, khu vực phía bắc đất nước.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente có nguồn gốc gia đình tại đây. Xứ Basque cũng là quê hương của Unai Emery, Julen Lopetegui, người từng dẫn dắt Real Madrid và đội tuyển Tây Ban Nha, cùng José Mendilibar.

Đặc biệt, Mikel Arteta, huấn luyện viên Chelsea Xabi Alonso và huấn luyện viên Liverpool Andoni Iraola từng cùng thi đấu khi còn nhỏ tại Antiguoko, một câu lạc bộ nghiệp dư ở thành phố San Sebastián thuộc xứ Basque.

Phó Chủ tịch Antiguoko Roberto Montiel vẫn nhớ rõ ba cầu thủ trẻ khi đó. Dù sớm nhận thấy tài năng của họ, ông không thể hình dung cả ba sau này đều trở thành những huấn luyện viên nổi tiếng.

Theo ông Montiel, thành công này là kết quả của nhiều yếu tố, từ may mắn khi những tài năng cùng trưởng thành tại một câu lạc bộ đến môi trường bóng đá đặc trưng của xứ Basque, nơi tinh thần cạnh tranh và niềm đam mê bóng đá được đề cao.

Sự kết hợp giữa truyền thống chiến thuật, hệ thống đào tạo bài bản, khả năng thích ứng và văn hóa cạnh tranh đã giúp các huấn luyện viên Tây Ban Nha tạo dựng chỗ đứng ngày càng vững chắc trên bản đồ bóng đá thế giới. Những đề cử tại lễ trao Quả bóng Vàng năm nay là minh chứng rõ nét cho sức ảnh hưởng của nền bóng đá này, không chỉ qua các cầu thủ mà còn từ những người đứng trên băng ghế chỉ đạo.