Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển Bồ Đào Nha sau 23 năm gắn bó

Ngày 5/11, siêu sao Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, khép lại 23 năm thi đấu quốc tế với 6 lần tham dự World Cup, chức vô địch Euro 2016 cùng hàng loạt kỷ lục của bóng đá thế giới.

Cristiano Ronaldo (giữa) cùng các đồng đội tuyển Bồ Đào Nha ăn mừng chức vô địch Euro 2016 sau chiến thắng trước đội tuyển Pháp trong trận chung kết trên sân Stade de France ở Saint-Denis, phía bắc thủ đô Paris (Pháp), ngày 10/7/2016. Ảnh: AP

Thông báo của Ronaldo đánh dấu sự kết thúc của một trong những sự nghiệp thi đấu quốc tế nổi bật nhất lịch sử bóng đá. Sự nghiệp quốc tế của Ronaldo bắt đầu từ năm 2003, trước thềm Euro 2004, và kết thúc sau những bất đồng với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus, dẫn đến việc anh rời trại tập trung của đội tuyển.

Trong video dài đăng trên mạng xã hội, Ronaldo gửi lời chia tay đầy xúc động tới người hâm mộ quê nhà. “Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Trong suốt 23 năm, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo ấy, bảo vệ màu cờ sắc áo và mang theo nó đến các sân vận động trên khắp thế giới.”, Ronaldo chia sẻ.

Anh cho biết quyết định chia tay đội tuyển không hề dễ dàng, bởi đó không chỉ là lựa chọn của lý trí mà còn là quyết định của trái tim. “Hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003 và đã thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi, giờ đây đã khép lại.”, Ronaldo nói.

Dù chia tay đội tuyển quốc gia, Ronaldo vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Theo dự kiến, anh sẽ kết thúc sự nghiệp vào cuối mùa giải này trong màu áo Al-Nassr tại Ả-rập Xê-út.

Ronaldo hiện đã ghi tổng cộng 985 bàn thắng cho các câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, đồng thời đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn. Trong đó, anh ghi 146 bàn sau 234 lần khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Cristiano Ronaldo của đội tuyển Bồ Đào Nha vỗ tay trong lúc khởi động trước trận gặp Xứ Wales tại UEFA Nations League, ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 24/9/2026. Ảnh: AP

Bồ Đào Nha lên kế hoạch tri ân Ronaldo

Tháng trước, Lionel Messi, đối thủ lớn của Ronaldo trong nhiều năm, đã có trận đấu chia tay đội tuyển Argentina được đông đảo người hâm mộ chờ đợi. Trong khi đó, Ronaldo khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế mà không có trận chia tay chính thức. Lần cuối anh khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha là ngày 24/9, trong trận thắng Xứ Wales 1-0 trên sân nhà tại UEFA Nations League.

Ở trận đấu kế tiếp, huấn luyện viên Jorge Jesus để Ronaldo ngồi dự bị. Sau đó, ông thông báo không có ý định đưa anh vào đội hình xuất phát ở trận tiếp theo, khiến Ronaldo quyết định rời trại tập trung của đội tuyển. Tuy nhiên, ông Jesus sau đó khẳng định Ronaldo vẫn có thể trở lại đội tuyển bất cứ lúc nào nếu anh mong muốn.

Sau thông báo giải nghệ quốc tế của Ronaldo, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự ngưỡng mộ đối với những đóng góp của anh. Liên đoàn khẳng định Ronaldo đã góp phần nâng cao vị thế của bóng đá Bồ Đào Nha trên trường quốc tế, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ cầu thủ trẻ.

“Đối với nhiều người trong chúng ta, Cristiano Ronaldo là cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại”, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha nhấn mạnh.

Liên đoàn cũng dự kiến tổ chức một buổi lễ tri ân để người hâm mộ và cả đất nước có dịp tôn vinh những đóng góp của Ronaldo.

Góp phần đưa bóng đá Bồ Đào Nha lên tầm cao mới

Ronaldo ra mắt đội tuyển quốc gia vào tháng 8/2003, khi vào sân thay huyền thoại Luís Figo trong trận giao hữu với Kazakhstan. Trước thời điểm đó, Bồ Đào Nha chưa từng giành danh hiệu lớn ở cấp đội tuyển quốc gia.

Sự xuất hiện của Ronaldo, cùng nhiều thế hệ cầu thủ tài năng, góp phần đưa Bồ Đào Nha trở thành một trong những đội tuyển thường xuyên góp mặt tại các giải đấu lớn. Năm 2016, Bồ Đào Nha lần đầu tiên vô địch châu Âu. Đội tuyển tiếp tục giành danh hiệu UEFA Nations League vào các năm 2019 và 2025.

“Trong suốt sự nghiệp thi đấu cho đội tuyển quốc gia, tôi luôn nỗ lực vượt qua giới hạn của bản thân. Tôi muốn chiến thắng, muốn trở nên xuất sắc hơn và muốn làm nên lịch sử”, Ronaldo chia sẻ.

Anh khẳng định luôn đặt ra những yêu cầu cao nhất đối với bản thân và cống hiến tất cả cho màu áo đội tuyển.

Trước thời Ronaldo, Bồ Đào Nha mới 3 lần tham dự World Cup, vào các năm 1966, 1986 và 2002. Kể từ khi anh gia nhập đội tuyển, Bồ Đào Nha liên tục giành quyền tham dự tất cả các kỳ World Cup.

Tương tự, trước năm 2003, đội tuyển Bồ Đào Nha mới 3 lần góp mặt tại vòng chung kết Euro, vào các năm 1984, 1996 và 2000. Trong suốt thời gian Ronaldo thi đấu, đội tuyển không vắng mặt ở bất kỳ kỳ Euro nào.

Ngay tại Euro 2004 trên sân nhà, giải đấu lớn đầu tiên của Ronaldo, Bồ Đào Nha giành ngôi á quân sau thất bại trước Hy Lạp trong trận chung kết.

Tại World Cup 2006, Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đứng thứ tư. Sau vị trí thứ tư tại World Cup 2006, Bồ Đào Nha tiếp tục được đánh giá là một trong những ứng cử viên vô địch ở các kỳ giải tiếp theo, nhưng thành tích tốt nhất chỉ là lọt vào tứ kết năm 2022.

Thành tích tốt nhất của Bồ Đào Nha tại World Cup vẫn là vị trí thứ ba vào năm 1966, với sự góp mặt của huyền thoại Eusébio.

Nhìn lại hành trình thi đấu quốc tế, Ronaldo cho biết anh đã trải qua cả những khoảnh khắc vinh quang lẫn thất bại. “Có những buổi chiều và những đêm tuyệt vời, những chiến thắng tôi không bao giờ quên, nhưng cũng có những thất bại mà đến giờ nhớ lại vẫn thấy đau lòng”, anh chia sẻ.

Ronaldo thừa nhận từng mắc sai lầm, trải qua khó khăn và có những thời điểm không thể mang đến cho người dân Bồ Đào Nha điều họ mong đợi. Tuy nhiên, anh khẳng định chưa bao giờ từ bỏ hay đánh mất niềm tự hào khi đại diện cho đất nước.

Khép lại sự nghiệp quốc tế với hàng loạt kỷ lục

Sau 23 năm khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha, Ronaldo nắm giữ nhiều kỷ lục của bóng đá thế giới. Anh trở thành cầu thủ nam đầu tiên ghi bàn tại sáu kỳ World Cup. Với tổng cộng 11 bàn thắng tại đấu trường này, Ronaldo vượt qua kỷ lục 9 bàn của huyền thoại Eusébio để trở thành cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn nhất trong lịch sử World Cup.

Ronaldo cũng ghi bàn cho đội tuyển quốc gia trong 23 năm dương lịch liên tiếp, từ năm 2004 đến năm 2026. Anh là cầu thủ nam đầu tiên cán mốc 200 lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và hiện giữ kỷ lục thế giới với 234 lần khoác áo đội tuyển.

Tại các vòng chung kết Euro, Ronaldo cũng đang giữ kỷ lục về số lần ra sân (30 trận) và số bàn thắng (14 bàn). Bàn thắng đầu tiên của anh cho đội tuyển Bồ Đào Nha đến tại Euro 2004, giải đấu mà đội chủ nhà giành ngôi á quân sau khi thua Hy Lạp trong trận chung kết.

Trong video chia tay, Ronaldo đọc thông điệp giã từ đội tuyển quốc gia, nhà sản xuất xen kẽ những hình ảnh đáng nhớ trong sự nghiệp và những khoảnh khắc cổ động viên Bồ Đào Nha cổ vũ anh.

“Tôi đã dành cả cuộc đời để phấn đấu trở thành cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhưng hôm nay, tôi nhận ra chiến thắng lớn nhất của mình chính là vinh dự được đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới”.

“Cảm ơn vì 23 năm qua. Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng tôi, đã cho tôi cơ hội biến giấc mơ từ thuở nhỏ thành hiện thực, khi tôi còn là một cậu bé chạy theo trái bóng trên đảo Madeira. Chiếc áo số 7 sẽ còn mãi, còn niềm tự hào vì từng được khoác lên mình chiếc áo ấy sẽ theo tôi mãi mãi.”, Ronaldo xúc động chia sẻ.