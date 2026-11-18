Bồ Đào Nha thắng nghẹt thở, Na Uy giành vé tứ kết Nations League

Đội tuyển Bồ Đào Nha đánh bại Xứ Wales 3-2 dù chỉ còn 10 cầu thủ trong trận đấu ngày 17/11, qua đó đứng đầu bảng đấu tại Giải vô địch Bóng đá các Quốc gia châu Âu UEFA Nations League. Trong khi đó, Erling Haaland ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, giúp Na Uy thắng ngược Đan Mạch 3-2 và giành tấm vé cuối cùng vào vòng tứ kết.

Trên sân của Xứ Wales, Bồ Đào Nha tiếp tục cho thấy những bất ổn sau khi Cristiano Ronaldo chia tay đội tuyển quốc gia. Dù vậy, đội bóng đã giành chiến thắng thứ năm sau sáu trận vòng bảng, cải thiện đáng kể màn trình diễn so với thất bại 1-4 trước Đan Mạch cuối tuần trước.

Bruno Fernandes mở tỷ số cho Bồ Đào Nha bằng cú sút đưa bóng vào góc cao khung thành, nhưng David Brooks nhanh chóng gỡ hòa cho Xứ Wales chỉ hai phút sau đó. Cuối hiệp một, Sorba Thomas giúp đội chủ nhà vượt lên sau pha phản công nhanh, trước khi Pedro Neto lập tức đưa trận đấu trở lại thế cân bằng 2-2.

Phút 70, tiền đạo 22 tuổi Carlos Forbs ghi bàn ấn định chiến thắng 3-2 cho Bồ Đào Nha bằng pha dứt điểm chìm trong vòng cấm. Forbs hiện khoác áo số 7 từng gắn liền với Ronaldo, với một đường gạch ngang trên số áo nhằm tri ân cựu đội trưởng.

Bồ Đào Nha sau đó phải chơi thiếu người khi Pedro Neto nhận hai thẻ vàng liên tiếp vì những pha phạm lỗi nguy hiểm. Tuy nhiên, Xứ Wales không tận dụng được lợi thế quân số để tìm bàn gỡ hòa.

Đây là giai đoạn chuyển giao đáng chú ý của Bồ Đào Nha sau khi Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển ngày 5/11, sau bất đồng với HLV Jorge Jesus. Trước đó, Ronaldo đã rời đội tuyển sau khi không được sử dụng trong trận gặp Na Uy. Forbs, người đang thi đấu cho Club Brugge tại Bỉ, mới có ba lần ra sân cho đội tuyển quốc gia và đều vào sân từ ghế dự bị.

Ở trận đấu còn lại, Na Uy tạo nên màn ngược dòng kịch tính trước Đan Mạch để giành quyền đi tiếp. Đan Mạch chỉ cần một trận hòa để giữ vị trí thứ hai cùng suất vào tứ kết và đã khởi đầu thuận lợi khi dẫn trước 2-0.

Tiền đạo Erling Haaland của Na Uy. Ảnh: AP

Tuy nhiên, Haaland rút ngắn tỷ số xuống 1-2 ngay trước giờ nghỉ. Đến phút 84, Martin Odegaard ghi bàn gỡ hòa 2-2, trước khi Na Uy được hưởng phạt đền ở những phút cuối vì hậu vệ Joachim Andersen của Đan Mạch để bóng chạm tay.

Sau khi tình huống được hệ thống VAR kiểm tra kéo dài, Haaland thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 90+6, ấn định chiến thắng 3-2. Kết quả giúp Na Uy vượt qua Đan Mạch để chiếm vị trí thứ hai và giành vé vào tứ kết.

Bàn thắng này nâng thành tích của Haaland lên 68 bàn sau 61 trận khoác áo đội tuyển Na Uy. Riêng tại Nations League, tiền đạo Manchester City đã ghi 25 bàn, tiếp tục giữ kỷ lục cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử giải đấu.

Với vị trí nhất bảng, Bồ Đào Nha nằm trong nhóm bốn đội hạt giống tại lễ bốc thăm tứ kết ngày 20/11, cùng Pháp, Đức và Anh. Nhóm không được xếp hạt giống gồm Na Uy, Bỉ, Hà Lan và Tây Ban Nha.

Các trận tứ kết sẽ diễn ra theo thể thức lượt đi và lượt về vào tháng 3/2027, với bốn đội thắng giành quyền tham dự vòng chung kết vào tháng 6.

Ở League B, Áo, Bắc Ireland và Thụy Điển đều giành kết quả hòa trong lượt trận cuối để đoạt vé thăng hạng lên League A, cùng với Thụy Sĩ, đội đã sớm giành quyền lên hạng.