Hai trận động đất mạnh làm rung chuyển Panama, nhiều tòa nhà đổ sập

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết hai trận động đất có độ lớn 7,7 và 6,6 cùng hàng loạt dư chấn xảy ra tại Panama chiều 9/10 (giờ địa phương), khiến nhiều tòa nhà gần tâm chấn đổ sập và buộc người dân tại nhiều khu vực phải sơ tán.

Người dân Panama hoảng sợ tập trung bên ngoài các tòa nhà để chờ thông tin về thiệt hại.

﻿Ảnh: AP

Theo USGS, trận động đất đầu tiên có tâm chấn cách Pitaloza Arriba, thuộc tỉnh Herrera ở miền trung Panama, khoảng 10 km về phía tây nam, ở độ sâu 10 km. Rung chấn được cảm nhận tại nước láng giềng Colombia. USGS ban đầu xác định trận động đất có độ lớn 8, sau đó điều chỉnh xuống 7,6 rồi cập nhật lên 7,7.

Nhiều dư chấn tiếp tục làm rung chuyển Panama, trong đó có các trận có độ lớn 5,8, 5,5 và 5,2. Các nhà địa chấn học tại Đại học Panama ghi nhận hơn 45 dư chấn.

Tại thủ đô Panama City, người dân hoảng sợ tập trung bên ngoài các tòa nhà để chờ thông tin về thiệt hại.

“Chúng tôi cảm nhận rung chấn rất mạnh. Đồ đạc trong bếp bị xô đổ, nhưng chúng tôi vẫn ổn, dù ai nấy đều sợ hãi”, ông Rosendo Domínguez, 60 tuổi, người đến từ tỉnh Herrera, nơi xảy ra động đất, nói.

Tổng thống José Raúl Mulino kêu gọi người dân bình tĩnh, tránh gây hoang mang và và kích động tình trạng hỗn loạn.

Omar Smith, đại diện Cơ quan Bảo vệ dân sự quốc gia, cho biết thiệt hại tập trung tại các tỉnh Veraguas, Herrera và Los Santos. Một số người bị thương, trong đó có người bị mảnh vỡ từ một công trình sập một phần rơi trúng tại thành phố Penonomé, cách thủ đô khoảng 150 km. Nhà thờ tại quảng trường chính của thành phố cũng bị sập một phần và xuất hiện các vết nứt. Tại thời điểm công bố thông tin, nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong nào.

Truyền thông địa phương đưa tin nhà thờ San Atanasio có kiến trúc thời thuộc địa tại tỉnh Los Santos đã bị sập. Nhà thờ này được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia vào năm 1938. Tại tỉnh Veraguas, nhiều vết nứt lớn xuất hiện dọc các tuyến đường.

Sân bay quốc tế Tocumen ở thủ đô Panama City, một trong những sân bay nhộn nhịp nhất khu vực với hơn 20 triệu lượt khách trong năm 2025, đã tạm dừng hoạt động và triển khai phương án sơ tán. Hoạt động sẽ được nối lại sau khi các điều kiện an toàn được kiểm tra.

Cảnh báo sóng thần được phát đi đối với các vùng ven biển Panama, Colombia, Ecuador, Nicaragua và Guatemala. Cảnh báo cũng được ban hành tại El Salvador và đảo Phục Sinh của Chile, cách bờ biển đất liền khoảng 3.500 km.

Panama nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, vành đai dài khoảng 40.000 km bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, nơi tập trung phần lớn các trận động đất trên thế giới. Trận động đất gần nhất gây thiệt hại trên diện rộng tại Panama xảy ra năm 1991. Khi đó, một trận động đất có độ lớn 7,4, với tâm chấn tại Costa Rica, đã khiến 23 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.