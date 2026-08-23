Động đất 5,9 độ làm rung chuyển miền Đông Nhật Bản, 37 người bị thương

Một trận động đất mạnh 5,9 độ xảy ra tại miền Đông Nhật Bản sáng 23/8, làm rung chuyển khu vực Tokyo và khiến ít nhất 37 người bị thương. Giới chức cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần.

Một tuyến phố tại khu vực Tokyo bị ngập một phần vào rạng sáng 23/8/2026, sau khi đường ống nước bị vỡ do động đất. Ảnh: AP

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tâm chấn nằm ở phía Nam tỉnh Ibaraki, ở độ sâu khoảng 70 km. Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ xác định trận động đất có độ lớn 5,8.

Ít nhất 37 người bị thương tại 5 tỉnh, gồm 15 người ở Tokyo, 9 người ở Saitama, 8 người ở Kanagawa, 4 người ở Chiba và 1 người ở Ibaraki.

Phần lớn các trường hợp bị thương xảy ra khi người dân bất ngờ bị đánh thức bởi động đất, hoảng loạn rời khỏi giường rồi ngã hoặc va vào đồ đạc, cửa ra vào. Báo Yomiuri đưa tin một phụ nữ ngoài 80 tuổi ở thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa, bị ngã khỏi giường và bị thương nặng ở hông.

Một nam giới 23 tuổi cho biết anh đang mua sắm tại quận Taito, phía Đông Tokyo, thì điện thoại phát cảnh báo động đất. Vài giây sau, anh cảm nhận một cú rung mạnh theo phương thẳng đứng và lo sợ hàng hóa trên các kệ có thể rơi xuống.

Động đất khiến một số chuyến tàu tốc hành tới Tokyo và sân bay Narita bị chậm, cùng với một số tuyến tàu địa phương ở khu vực Đông Bắc. Các tuyến tàu cao tốc Shinkansen vẫn hoạt động bình thường.

Thủ tướng Sanae Takaichi cho biết chính phủ đã thành lập lực lượng đặc nhiệm để kiểm tra và đánh giá thiệt hại.

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cảnh báo người dân tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra thêm một trận động đất có độ lớn tương tự trong khoảng một tuần tới.

Trận động đất cũng kích hoạt cảnh báo khẩn cấp trên điện thoại di động và khiến Tokyo rung lắc mạnh. Hình ảnh do đài NHK phát cho thấy giao thông tại các thành phố lân cận như Mito và Saitama vẫn diễn ra tương đối bình thường.

Tại quận Koto, phía Đông Tokyo, một đường ống nước ngầm bị vỡ khiến nước tràn ra đường. Sự cố sau đó được khắc phục và nước ngừng rò rỉ.

Cơ quan Quản lý Hạt nhân Nhật Bản cho biết chưa ghi nhận bất thường tại khoảng một chục nhà máy điện hạt nhân và các cơ sở xử lý vật liệu hạt nhân.

Trước đó, tháng 7, một trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra tại khu vực Kumamoto trên đảo Kyushu, miền Nam Nhật Bản, khiến 38 người thiệt mạng và 364 người bị thương.