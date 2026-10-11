Panama ban bố tình trạng khẩn cấp sau các trận động đất mạnh, hàng trăm ngôi nhà hư hại

Chính phủ Panama ngày 10/10 ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi các dư chấn tiếp tục làm rung chuyển nhiều khu dân cư trong nhiều giờ. Nhà chức trách chưa ghi nhận trường hợp tử vong do động đất, nhưng thiệt hại đã được báo cáo tại cả 10 tỉnh và hai vùng lãnh thổ bản địa của nước này.

Nhiều công trình bị hư hại do hai trận động đất xảy ra hôm 9/10 ở Panama . Ảnh: AP

Hai trận động đất có độ lớn 7,7 và 6,6 xảy ra hôm 9/10, làm sập nhiều công trình gần tâm chấn và buộc người dân trên khắp quốc gia Trung Mỹ này sơ tán. Các nhà địa chấn học ghi nhận hơn 100 dư chấn, trong đó có những trận có độ lớn 5,8, 5,5 và 5,2.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất đầu tiên có tâm chấn cách Pitaloza Arriba, tỉnh Herrera, khoảng 10 km về phía tây nam, ở độ sâu 10 km. Rung chấn cũng được cảm nhận tại nước láng giềng Colombia.

Bộ trưởng Văn phòng Tổng thống Juan Carlos Orillac đã công bố tình trạng khẩn cấp tại cuộc họp báo ở thủ đô Panama City. Ông cho biết nhà ở, trường học, cơ sở y tế, đường sá và khách sạn nằm trong số những công trình bị hư hại do động đất. Giới chức ghi nhận 27 người bị thương.

Phần lớn thiệt hại tập trung tại các tỉnh miền trung gồm Veraguas, Herrera, Coclé và Los Santos. Cơ quan Bảo vệ Dân sự ước tính khoảng 420 ngôi nhà và khoảng 420 trường công lập bị hư hại. Ngoài ra, 7 khách sạn, ít nhất 13 nhà thờ và 9 cây cầu cũng bị ảnh hưởng do động đất.

Một số cộng đồng vẫn bị cô lập do sạt lở đất và đường sá hư hỏng. Trên đảo Isla Caña ngoài khơi Thái Bình Dương, khoảng 300 người được sơ tán do nước biển dâng và sóng lớn. Tại thành phố Penonomé, một khu trú ẩn đang tiếp nhận 13 người, trong đó có 5 trẻ em.

Ở thủ đô Panama City, một nhà máy xử lý nước chỉ hoạt động với 20% công suất. Sân bay quốc tế Tocumen tạm dừng hoạt động sau trận động đất đầu tiên nhưng mở cửa trở lại vài giờ sau đó. Tuy nhiên, hàng trăm hành khách vẫn bị mắc kẹt tại các sân bay trong khu vực do các chuyến bay nối chuyến qua Panama bị hủy hoặc chậm trễ.

Ngay sau các trận động đất, nhiều nước trong khu vực đã gửi lời động viên và đề nghị hỗ trợ Panama. Tổng thống José Raúl Mulino ngày 9/10 cảm ơn các nhà lãnh đạo Mỹ Latinh đã bày tỏ sự ủng hộ, đồng thời cho biết ông đã trao đổi với tổng thống Chile, Uruguay, Guatemala và một số nước khác.”

Mỹ cũng đã cử một đội ứng phó thảm họa đến hỗ trợ chính quyền địa phương đánh giá thiệt hại và tìm kiếm cứu nạn, đồng thời cam kết viện trợ nhân đạo 5 triệu USD. Bộ Tư lệnh miền Nam của Mỹ cho biết hai trực thăng đã vận chuyển 907 kg thực phẩm đến các cộng đồng bị ảnh hưởng.

Panama nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, vành đai dài khoảng 40.000 km bao quanh lưu vực Thái Bình Dương, nơi tập trung phần lớn các trận động đất trên thế giới. Trận động đất gần nhất gây thiệt hại trên diện rộng tại Panama xảy ra năm 1991. Khi đó, một trận động đất có độ lớn 7,4, với tâm chấn tại Costa Rica, đã khiến 23 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa.