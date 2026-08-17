Động đất 7,7 độ tại Indonesia, số người thiệt mạng tăng lên 53

Lực lượng cứu hộ tại miền Đông Indonesia ngày 16/8 tìm thấy thêm 6 thi thể, nâng số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra một ngày trước đó lên 53. Hàng nghìn người phải sơ tán đã trải qua đêm ngoài trời do lo ngại các dư chấn.

Một tòa nhà bị sập do động đất tại Reok, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 16/8/2026. Ảnh: AP

Lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể bị vùi lấp dưới các điểm sạt lở do động đất gây ra tại 6 huyện trên đảo Flores. Công tác tìm kiếm tập trung tại 3 huyện vẫn chưa thể tiếp cận, gồm Manggarai, East Manggarai và Nagekeo, trong đó Manggarai là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

“Phần lớn các điểm sạt lở đã được xử lý, các tuyến đường đến những ngôi làng trước đây bị cô lập đã được mở lại. Tuy nhiên, tình trạng gián đoạn liên lạc và mất điện vẫn gây khó khăn cho công tác tìm kiếm” - ông Fathur Rahman, người đứng đầu cơ quan tìm kiếm và cứu nạn tại Maumere, thủ phủ huyện Sikka, cho biết.

Tại tỉnh Đông Nusa Tenggara, hơn 900 ngôi nhà bị phá hủy, khoảng 450 ngôi nhà bị hư hại, 135 người bị thương và khoảng 5.000 người phải sơ tán đến các khu tạm trú. Riêng tại khu vực Flores, ít nhất 241 ngôi nhà bị hư hại, ông Abdul Muhari, phụ trách công tác phòng ngừa thiên tai thuộc Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia, cho biết.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), trận động đất xảy ra ở độ sâu 10 km, lúc gần 6 giờ sáng 15/8. Người dân hoảng loạn sơ tán sau khi cảnh báo sóng thần được ban bố, trước khi cảnh báo này được dỡ bỏ.

Kể từ đó, giới chức ghi nhận ít nhất 995 dư chấn, trong đó 46 dư chấn được người dân cảm nhận, ông Muhari cho biết.

Tại Labuan Bajo, cửa ngõ vào Vườn quốc gia Komodo, một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Indonesia, nhiều người dân đã phải ngủ ngoài trời vì lo ngại dư chấn.

“Rung lắc thật sự đáng sợ, mạnh đến mức ngôi nhà của tôi gần như sập xuống” - bà Anastasia Imad, một nông dân, chia sẻ khi ngồi trong chiếc lều tạm màu xanh dựng bên cạnh ngôi nhà bị hư hại. “Chúng tôi lo các dư chấn có thể khiến ngôi nhà sập xuống khi đang ngủ”.

Các vụ sạt lở đất cũng khiến một số đoạn trên tuyến đường Trans-Flores bị tắc nghẽn. Tuyến đường dài khoảng 700 km này kết nối các cộng đồng dân cư trên đảo Flores.

Trong khi đó, các nhân viên cứu trợ phân phát gạo, thực phẩm ăn liền, nước uống, chăn và thuốc men, đồng thời dựng các khu trú ẩn khẩn cấp cho người phải sơ tán. Giới chức cho biết khôi phục điện và liên lạc, cũng như đưa hàng cứu trợ đến các ngôi làng vùng sâu bị cô lập do sạt lở, là những thách thức lớn trong công tác ứng phó.

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, một cung địa chấn hình móng ngựa gồm các đới đứt gãy và núi lửa.

Flores từng hứng chịu một số thảm họa nghiêm trọng. Năm 1992, một trận động đất mạnh kèm sóng thần đã khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng trên đảo. Năm 2018, một trận động đất mạnh 7,5 độ gây ra sóng thần trên đảo Sulawesi, khiến hơn 4.400 người thiệt mạng. Năm 2004, trận động đất mạnh 9,1 độ ngoài khơi đảo Sumatra gây ra sóng thần, khiến khoảng 230.000 người thiệt mạng tại 12 quốc gia.