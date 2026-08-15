Động đất 7,7 độ ngoài khơi Indonesia, ít nhất 20 người thiệt mạng

Trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi Indonesia sáng 15/8 khiến ít nhất 20 người thiệt mạng, nhiều công trình đổ sập và gây sạt lở tại một số khu vực trên đảo Flores. Cảnh báo sóng thần được ban bố ngay sau động đất nhưng sau đó được dỡ bỏ khi cơ quan chức năng không ghi nhận biến động mực nước biển đáng kể.

Lực lượng cứu hộ dọn dẹp đống đổ nát tại một tòa nhà bị hư hại do động đất ở Maumere, tỉnh Đông Nusa Tenggara, Indonesia, ngày 15/8/2026. Ảnh: AP

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho biết trận động đất xảy ra lúc 5 giờ 58 phút sáng theo giờ địa phương, ở độ sâu 10 km. Tâm chấn nằm cách thành phố Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara, khoảng 68 km về phía bắc - tây bắc.

Sau trận động đất chính, khu vực tiếp tục ghi nhận nhiều dư chấn.

Giới chức Indonesia ban đầu phát cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc các tỉnh Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Đông Nam Sulawesi, đồng thời yêu cầu người dân ven biển tránh xa bãi biển và bờ sông, di chuyển tới nơi cao hơn.

Tuy nhiên, cảnh báo sau đó được dỡ bỏ khi Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia cho biết hệ thống giám sát không phát hiện biến động mực nước biển đáng kể có khả năng đe dọa các cộng đồng ven biển.

Cảnh sát trưởng tỉnh Đông Nusa Tenggara Rudi Darmoko cho biết nhiều tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng hoặc đổ sập. Tình trạng mất điện tại các thành phố và làng mạc khiến việc tiếp nhận thông tin và triển khai cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sạt lở tại huyện Ende cũng làm gián đoạn tuyến đường xuyên đảo Flores dài khoảng 700km. Đây là tuyến đường nối hai đô thị là Labuan Bajo ở cực đông với Larantuka ở cực tây của đảo.

Cơ quan Quản lý Thảm họa Quốc gia Indonesia đã triển khai trực thăng để hỗ trợ vận chuyển hậu cần, ứng phó khẩn cấp và sẵn sàng thực hiện sơ tán nếu cần thiết.

Hỗ trợ bằng đường không được đánh giá đặc biệt quan trọng do tỉnh Đông Nusa Tenggara gồm nhiều đảo, khiến giao thông và khả năng tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng gặp nhiều trở ngại.

Khoảng 2.000 người dân tại huyện Nagekeo đã rời nhà tới các khu tạm trú.

Indonesia là quốc gia quần đảo với hơn 17.000 hòn đảo, thường xuyên xảy ra động đất và hoạt động núi lửa do nằm trên “Vành đai lửa” Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều núi lửa và đới đứt gãy địa chất.

Năm 1992, một trận động đất mạnh gây sóng thần tại Flores khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng.

Năm 2018, động đất 7,5 độ tại thành phố Palu, miền Đông Indonesia, gây sóng thần lớn và hiện tượng hóa lỏng đất, khiến nhiều khu dân cư bị nhấn chìm trong bùn. Hơn 4.400 người thiệt mạng trong thảm họa này.

Năm 2010, một trận động đất ngoài khơi Sumatra gây sóng cao khoảng 3m tại quần đảo Mentawai, khiến hơn 400 người thiệt mạng và hàng trăm ngôi nhà bị phá hủy.

Thảm họa nghiêm trọng nhất xảy ra vào tháng 12/2004, khi trận động đất mạnh 9,1 độ ngoài khơi Sumatra gây sóng thần trên khắp Ấn Độ Dương, cướp đi sinh mạng của khoảng 230.000 người tại nhiều quốc gia.