Hàn Quốc đề xuất đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm giảm căng thẳng biên giới

Hàn Quốc ngày 23/10 đề xuất tổ chức đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm xác định chính xác đường ranh giới quân sự giữa hai nước, khôi phục các kênh liên lạc và ngăn ngừa nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng biên giới gia tăng sau các vụ nổ mìn hồi tháng 9 khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào thép gai tại thành phố Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên. Ảnh tư liệu: AP

Trong tuyên bố được phát sóng trên truyền hình, Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách Kim Hong-cheol chính thức đề nghị chính quyền Triều Tiên tham gia đối thoại để giải quyết những bất đồng về vị trí đường phân giới quân sự trên bộ.

"Bộ Quốc phòng chúng tôi chính thức đề xuất với phía Triều Tiên tổ chức đàm phán quân sự liên Triều nhằm cùng xác nhận vị trí chính xác của đường phân giới quân sự trên bộ, thảo luận việc khôi phục các đường dây liên lạc quân sự và những biện pháp ngăn ngừa đụng độ ngoài ý muốn tại khu vực biên giới" - ông Kim Hong-cheol tuyên bố.

Quan chức này cho biết Seoul cũng sẵn sàng tham gia đàm phán ba bên với sự hiện diện của Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc (UNC) do Mỹ đứng đầu.

Hiện chưa rõ Triều Tiên có chấp nhận đề xuất hay không. Trước đó, vào tháng 11, quân đội Hàn Quốc từng đưa ra đề xuất đàm phán tương tự nhưng không nhận được phản hồi từ Bình Nhưỡng.

Căng thẳng tại biên giới gia tăng khi Triều Tiên đẩy mạnh xây dựng các công trình phòng thủ, bao gồm bãi mìn, hàng rào dây thép gai, đường phục vụ hoạt động quân sự, tường chống tăng và các hệ thống công sự khác dọc một trong những đường biên giới được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới. Theo quân đội Hàn Quốc, binh sĩ Triều Tiên đã vượt qua đường phân giới quân sự 50 lần kể từ đầu năm nay trong quá trình xây dựng công trình phòng thủ.

Phía Hàn Quốc đã đáp trả bằng các biện pháp phát cảnh báo qua loa và bắn cảnh cáo. Seoul đặc biệt quan ngại sau các vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương. Quân đội Hàn Quốc kết luận các vụ nổ do mìn của Triều Tiên được đặt ở phía nam đường phân giới quân sự gây ra. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng phủ nhận trách nhiệm, đồng thời bác bỏ yêu cầu xin lỗi và tháo dỡ số mìn còn lại từ phía Seoul.

Theo giới chức Hàn Quốc, những hoạt động quân sự gần đây cho thấy hai bên vẫn tồn tại bất đồng về vị trí chính xác của đường phân giới quân sự. Đường ranh giới này được xác lập theo Hiệp định đình chiến năm 1953, văn kiện chấm dứt các hoạt động giao tranh trong Chiến tranh Triều Tiên. Tuy nhiên, một số cột mốc ranh giới đã bị mất sau nhiều thập kỷ, dẫn đến sự khác biệt trong cách xác định vị trí đường phân giới.

Thứ trưởng Kim Hong-cheol cảnh báo nếu bất đồng tiếp tục kéo dài, binh sĩ hai bên có thể hành động dựa trên cách hiểu riêng về đường ranh giới, làm gia tăng nguy cơ đụng độ ngoài ý muốn. Ông cho rằng tình trạng binh sĩ Triều Tiên tăng cường hoạt động gần đường phân giới, cùng các biện pháp cảnh báo và bắn cảnh cáo của Hàn Quốc, có liên quan đến vấn đề này.

Đề xuất đàm phán được Seoul đưa ra chỉ vài ngày sau chuyến thị sát khu vực biên giới của bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Bà Kim Yo Jong cho biết Triều Tiên có kế hoạch kích hoạt hệ thống loa phóng thanh tại biên giới, một hình thức chiến tranh tâm lý từng được cả hai miền Triều Tiên sử dụng trong nhiều năm.