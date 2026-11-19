IAEA: Triều Tiên mở rộng cơ sở làm giàu uranium tại Yongbyon

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Triều Tiên đang mở rộng cơ sở làm giàu uranium ban đầu tại tổ hợp hạt nhân Yongbyon, động thái cho thấy Bình Nhưỡng tiếp tục thúc đẩy chương trình vũ khí hạt nhân.

Nhà lãnh đạo Kim Jong Un tại Đại hội lần thứ IX của Đảng Lao động Triều Tiên tại ﻿Bình Nhưỡng. Ảnh: AP

Trong tuyên bố gửi Hội đồng Thống đốc IAEA, Tổng Giám đốc Rafael Grossi cho biết hoạt động xây dựng phần mở rộng mới tại cơ sở làm giàu uranium ở Yongbyon bắt đầu từ giữa tháng 9/2026. Đến cuối tháng 10, phần kết cấu bên ngoài của công trình đã được hoàn thành. Ông Grossi nhấn mạnh việc Triều Tiên tiếp tục mở rộng chương trình làm giàu uranium là vấn đề gây quan ngại nghiêm trọng đối với cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc.

IAEA không được tiếp cận tổ hợp Yongbyon cũng như các cơ sở hạt nhân khác của Triều Tiên kể từ năm 2009, khi Bình Nhưỡng trục xuất các thanh sát viên quốc tế. Kể từ đó, cơ quan này chủ yếu theo dõi hoạt động hạt nhân của Triều Tiên thông qua hình ảnh vệ tinh và các nguồn thông tin công khai.

Yongbyon được Triều Tiên coi là trung tâm của chương trình hạt nhân quốc gia. Tổ hợp này có các cơ sở sản xuất uranium làm giàu và plutonium, hai loại vật liệu có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Theo giới quan sát, kể từ khi các cuộc đàm phán hạt nhân giữa nhà lãnh đạo Kim Jong Un và Tổng thống Donald Trump đổ vỡ vào năm 2019, Triều Tiên đã đẩy mạnh xây dựng thêm các cơ sở làm giàu uranium tại Yongbyon và những địa điểm khác.

Năm 2025, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-young cho biết Triều Tiên đang vận hành bốn cơ sở làm giàu uranium và các cơ sở này hoạt động hằng ngày.

Đánh giá mới của IAEA được đưa ra khi Tổng thống Trump tham dự các hoạt động ngoại giao tại Trung Quốc trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Nhà lãnh đạo Mỹ bày tỏ mong muốn gặp ông Kim Jong Un nhằm nối lại đối thoại giữa Washington và Bình Nhưỡng.