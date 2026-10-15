Triều Tiên thử tên lửa phóng từ tàu ngầm lần đầu tiên sau gần 3 năm

Triều Tiên ngày 14/10 tiến hành các vụ thử tên lửa phóng từ dưới nước đầu tiên sau gần 3 năm, nhiều khả năng sử dụng tàu ngầm được thiết kế để phóng vũ khí hạt nhân nhưng chưa chính thức triển khai. Hoạt động này được cho là đánh dấu bước tiến trong chương trình phát triển vũ khí dưới nước của Bình Nhưỡng.

Trong bức ảnh do Chính phủ Triều Tiên cung cấp ngày 15/10/2026, một tên lửa được phóng từ dưới nước trong cuộc thử nghiệm tại vùng biển phía Đông nước này ngày 14/10/2026. Ảnh:AP.

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/10, quân đội nước này đã thử nghiệm hai loại tên lửa hành trình chiến lược tại vùng biển phía Đông. KCNA cho biết các vụ thử nhằm đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của hệ thống tác chiến dưới nước, đồng thời chứng minh độ tin cậy của năng lực răn đe hạt nhân Triều Tiên.

KCNA không công bố phương tiện phóng tên lửa, nhưng các hình ảnh do hãng đăng tải cho thấy Bình Nhưỡng có thể đã sử dụng tàu ngầm "Anh hùng Kim Kun Ok", được giới thiệu vào tháng 9/2023 với khả năng phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật từ dưới nước. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên Triều Tiên công khai thử nghiệm vũ khí từ tàu ngầm này, cho thấy Bình Nhưỡng đã bắt đầu kiểm tra các hệ thống vũ khí trước khi đưa tàu vào hoạt động.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) xác nhận đã phát hiện các vụ phóng và kết luận tên lửa được phóng từ tàu ngầm. Theo quân đội Hàn Quốc, một tên lửa được phóng từ ống phóng thẳng đứng, trong khi tên lửa còn lại được phóng từ ống phóng ngư lôi. Tuy nhiên, Seoul chưa xác định cụ thể tàu ngầm Triều Tiên nào tham gia thử nghiệm.

Trong nhiều năm qua, Triều Tiên đã phát triển các loại tên lửa có khả năng phóng từ dưới nước, vốn khó bị phát hiện trước và được coi là mối đe dọa đáng lo ngại. Trước các vụ thử ngày 14/10, toàn bộ hoạt động phóng tên lửa từ dưới nước của Triều Tiên đều được thực hiện bằng một tàu ngầm thuộc lớp 2.000 tấn, chỉ có một ống phóng tên lửa. Tàu ngầm "Anh hùng Kim Kun Ok" được Triều Tiên công bố năm 2023 có ít nhất 10 ống phóng tên lửa, ngoài các ống phóng ngư lôi.

Những năm gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un tập trung tăng cường năng lực hải quân sau khoảng một thập kỷ mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo. Tháng 3/2025, Bình Nhưỡng công bố tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân đầu tiên đang được đóng, song chưa rõ thời điểm hoàn thành.

Các vụ thử ngày 14/10 là hoạt động thử nghiệm vũ khí từ dưới nước đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 1/2024, nối tiếp chuỗi hoạt động phô diễn năng lực quân sự gần đây. Trước đó, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm nhiều hệ thống tên lửa siêu vượt âm vào ngày 20/9 và 3/10.