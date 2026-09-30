CHDCND Triều Tiên phủ nhận cài mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương

Em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, bà Kim Yo Jong, ngày 30/9 bác bỏ kết luận của Hàn Quốc rằng Triều Tiên cài mìn khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương hồi tuần trước, đồng thời cảnh báo sẽ trả đũa nếu Hàn Quốc nổ súng vào các binh sĩ Triều Tiên đang làm nhiệm vụ củng cố biên giới.

Binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra dọc hàng rào dây thép gai gần biên giới với Triều Tiên, tại Paju, Hàn Quốc, ngày 29/9/2026. Ảnh: AP

Ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương trong 2 vụ nổ liên tiếp ngày 21/9 gần đường phân giới quân sự ở khu vực phía Tây Khu phi quân sự (DMZ), vùng đệm biên giới giữa hai miền Triều Tiên.

Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, ngày 28/9, đánh giá sơ bộ cho thấy các vụ nổ do mìn của Triều Tiên gây ra, dựa trên kết quả kiểm tra chung hiện trường với Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu. Các điều tra viên Hàn Quốc và Liên Hợp Quốc sau đó phát hiện thêm một quả mìn được cho là của Triều Tiên trong cuộc kiểm tra ngày 29/9.

Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc , ngày 30/9, cho biết đã xác định Triều Tiên vi phạm thỏa thuận đình chiến chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Bộ Tư lệnh cho biết đang xử lý vụ việc thông qua các cơ chế hiện có.

Bà Kim Yo Jong gọi đánh giá của Hàn Quốc là “một cáo buộc mang tính âm mưu”, đồng thời cho rằng Seoul đưa ra những tuyên bố vô căn cứ nhằm tạo cớ cho các hành động khiêu khích quân sự chống lại Triều Tiên. Bà khẳng định binh sĩ Triều Tiên chưa bao giờ vượt qua đường biên giới. Bà cũng cho rằng việc Triều Tiên củng cố biên giới là hoạt động thực thi chủ quyền chính đáng, đồng thời cáo buộc Hàn Quốc làm gia tăng căng thẳng bằng cách phát cảnh báo và bắn cảnh cáo vào các binh sĩ Triều Tiên. Bà Kim cảnh báo nếu Hàn Quốc nổ súng vào binh sĩ Triều Tiên đang củng cố biên giới, các đơn vị biên giới của Triều Tiên sẽ “lập tức tiến hành hành động trả đũa không khoan nhượng”.

Trong khi đó, quân đội Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên xin lỗi về các vụ nổ và dừng ngay hoạt động củng cố biên giới. Ông Kang Hyunwoo, Giám đốc tác chiến Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc, cảnh báo Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về mọi diễn biến trong tương lai. Các vụ nổ xảy ra khi quân đội Hàn Quốc thiết lập một tuyến đường tuần tra qua khu vực có thảm thực vật dày, vốn hiếm khi được lui tới trong nhiều thập kỷ. Hàn Quốc cho biết dấu vết vụ nổ, kết quả phân tích pháp y và những quả mìn được phát hiện tại hiện trường đều củng cố nhận định Triều Tiên có thể đứng sau vụ việc.

Căng thẳng tại khu vực biên giới gia tăng trong những năm gần đây khi Triều Tiên bổ sung nhiều bãi mìn, chướng ngại vật chống tăng và các công trình phòng thủ. DMZ dài 248 km và rộng 4 km, được xem là một trong những khu vực biên giới được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới.

Các vụ nổ mới nhất xảy ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng. Từ đầu năm 2024, Triều Tiên ngày càng có lập trường cứng rắn hơn trong quan hệ với Hàn Quốc.