Triều Tiên tuyên bố nối lại hoạt động phát thanh tuyên truyền tại biên giới với Hàn Quốc

Ngày 21/10, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, tuyên bố Bình Nhưỡng sẽ nối lại hoạt động phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh dọc biên giới với Hàn Quốc trong tháng 10. Động thái này diễn ra trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục căng thẳng sau các vụ nổ mìn tại khu vực biên giới khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Bà Kim Yo Jong (giữa, bên trái), em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cùng các quan chức quân đội thị sát khu vực tiền tuyến tại Triều Tiên ngày 20/10/2026. Chính phủ Triều Tiên cung cấp bức ảnh này ngày 21/10/2026. Các nhà báo độc lập không được phép tiếp cận để đưa tin về sự kiện. Hiện chưa có nguồn độc lập xác minh nội dung bức ảnh. Ảnh: AP

Theo Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA), bà Kim Yo Jong đưa ra tuyên bố trên trong chuyến thị sát khu vực biên giới, nơi quân đội Triều Tiên đang triển khai các hoạt động củng cố hệ thống phòng thủ.

Thời gian qua, Triều Tiên đã tăng cường bố trí mìn, hàng rào dây thép gai, vật cản chống tăng và xây dựng thêm các công trình phòng thủ dọc biên giới với Hàn Quốc. Đây vốn là một trong những khu vực có mức độ quân sự hóa cao nhất thế giới.

Trong chuyến thị sát cùng Nguyên soái Pak Jong Chon, một quan chức quân sự cấp cao của Triều Tiên, bà Kim Yo Jong nhấn mạnh hoạt động củng cố biên giới nhằm thực hiện chủ trương của nhà lãnh đạo Kim Jong Un về việc chấm dứt quan hệ với Hàn Quốc.

Bà cho biết các đơn vị tác chiến của Triều Tiên đang triển khai tới những vị trí mới và hệ thống loa phóng thanh phục vụ hoạt động tuyên truyền nhằm vào Hàn Quốc sẽ hoạt động trên toàn tuyến biên giới trong tháng 10.

Bà Kim Yo Jong đồng thời cảnh báo lực lượng biên phòng Triều Tiên sẽ đáp trả nếu các phát súng cảnh cáo từ phía Hàn Quốc gây ảnh hưởng đến an ninh lãnh thổ hoặc sự an toàn của binh sĩ nước này.

Về phía Hàn Quốc, quân đội nước này khẳng định các phát súng cảnh cáo nhằm yêu cầu binh sĩ Triều Tiên quay trở lại phần lãnh thổ của mình khi vượt qua đường phân định quân sự trong quá trình xây dựng công trình phòng thủ.

Hai bên tiếp tục bất đồng về các vụ nổ mìn tại biên giới

Căng thẳng giữa hai miền Triều Tiên gia tăng sau các vụ nổ mìn ngày 21/9 khiến ba binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Sau cuộc điều tra phối hợp với Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc do Mỹ đứng đầu, Hàn Quốc kết luận các quả mìn do phía Triều Tiên bố trí là nguyên nhân gây ra các vụ nổ. Seoul yêu cầu Bình Nhưỡng xin lỗi và tiến hành rà phá số mìn còn lại tại khu vực liên quan. Tuy nhiên, Triều Tiên bác bỏ trách nhiệm đối với các vụ nổ, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu xảy ra những hành động mà Bình Nhưỡng coi là khiêu khích.

Binh sĩ quân đội Hàn Quốc tuần tra dọc theo hàng rào thép gai tại thành phố Paju, Hàn Quốc, gần biên giới với Triều Tiên, ngày 18/2/2025. Ảnh: AP

Theo quân đội Hàn Quốc, từ đầu năm 2026 đến nay, binh sĩ Triều Tiên đã 50 lần vượt qua đường phân định quân sự trong quá trình xây dựng các công trình phòng thủ. Seoul cho biết lực lượng Hàn Quốc đã sử dụng loa phóng thanh và bắn cảnh cáo để yêu cầu các binh sĩ quay trở lại. Phía Triều Tiên bác bỏ cáo buộc trên, cho rằng quân đội nước này tiến hành các hoạt động củng cố phòng tuyến trong phạm vi lãnh thổ của mình.

Trong chuyến thị sát ngày 21/10, bà Kim Yo Jong cho biết quân đội Triều Tiên đã triển khai thêm các đơn vị hỏa lực tới những vị trí mới nhằm tăng cường khả năng bảo vệ biên giới. Bà cũng cho rằng các hành động của phía Hàn Quốc tại khu vực biên giới đang làm gia tăng căng thẳng giữa hai bên.

Trước những tuyên bố từ Bình Nhưỡng, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc Jin Yong-Sung khẳng định quân đội nước này sẽ có biện pháp đáp trả kiên quyết trước những hành động mà Seoul xác định là khiêu khích.

Trong chuyến kiểm tra khu vực biên giới ngày 20/10, Nguyên soái Pak Jong Chon cũng bác bỏ cáo buộc binh sĩ Triều Tiên vượt qua đường phân định quân sự.

Theo KCNA, ông Pak khẳng định quân đội Triều Tiên nắm rõ vị trí đường biên giới và cho rằng những tuyên bố của Hàn Quốc không phản ánh đúng tình hình thực tế.

Hoạt động phát thanh tuyên truyền có nguy cơ tái diễn

Hoạt động phát thanh tuyên truyền qua hệ thống loa phóng thanh là một trong những hình thức chiến tranh tâm lý mà hai miền Triều Tiên từng sử dụng trong các giai đoạn quan hệ căng thẳng, bắt nguồn từ thời kỳ Chiến tranh Lạnh.

Sau khi nhậm chức năm 2025, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã chấm dứt hoạt động phát thanh tuyên truyền tại biên giới nhằm tạo điều kiện cải thiện quan hệ liên Triều. Sau đó, phía Triều Tiên cũng ngừng hoạt động tương tự. Song, những diễn biến gần đây cho thấy quan hệ giữa hai miền tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, trong khi các hoạt động quân sự tại khu vực biên giới làm gia tăng nguy cơ xảy ra những sự cố ngoài ý muốn.

Trong những năm gần đây, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thay đổi chính sách đối với Hàn Quốc, chấm dứt các hoạt động hợp tác liên Triều và xác định Seoul là đối thủ thù địch.

Những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán hạt nhân giữa Triều Tiên và Mỹ tiếp tục bế tắc, chưa có dấu hiệu đạt được bước đột phá mới.