HLV Jurgen Klopp kêu gọi thay đổi lãnh đạo FIFA

HLV trưởng đội tuyển Đức Jürgen Klopp đã lên tiếng kêu gọi thay đổi vị trí Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA), đồng thời cho rằng ông Gianni Infantino điều hành tổ chức này còn tệ hơn người tiền nhiệm Sepp Blatter. Phát biểu được đưa ra trước cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA vào tháng 3 tới, khi ông Infantino đối mặt với một ứng cử viên đến từ Nhật Bản.

Logo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ảnh: AP

Phát biểu trước trận đấu giữa Đức và Hà Lan tại UEFA Nations League ngày 16/11, HLV Klopp công khai phản đối việc ông Infantino tiếp tục nhiệm kỳ mới sau 11 năm lãnh đạo FIFA.

Theo nhà cầm quân người Đức, bóng đá thế giới cần một sự thay đổi về cách điều hành, đặc biệt khi những kỳ vọng cải tổ FIFA sau thời Chủ tịch Sepp Blatter chưa mang lại kết quả như mong muốn. HLV tuyển Đức cho rằng FIFA cần một người đứng đầu có thể làm tốt hơn ông Infantino, đồng thời nhấn mạnh vai trò của những người thực sự quan tâm đến tương lai bóng đá và không bị chi phối bởi lợi ích tài chính.

Những phát biểu này được xem là động thái chỉ trích công khai hiếm thấy từ một HLV tên tuổi đối với bộ máy lãnh đạo FIFA.

Ông Infantino tiếp quản vị trí Chủ tịch FIFA sau khi người tiền nhiệm Sepp Blatter từ chức năm 2015 giữa hàng loạt bê bối tham nhũng tại tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới. Ông Blatter sau đó tiếp tục bị Ủy ban Đạo đức FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá vì những sai phạm tài chính.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào tháng 3, với một trong những ứng cử viên đã xác nhận tham gia là ông Kohzo Tashima đến từ Nhật Bản. Thời hạn cuối để các ứng cử viên đăng ký tham gia cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA là ngày 18/11.