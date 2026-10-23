Liên đoàn Bóng đá châu Á ủng hộ ông Infantino tái tranh cử Chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) ngày 23/10 tuyên bố ủng hộ ông Gianni Infantino tái tranh cử chức Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhiệm kỳ tới. Sự hậu thuẫn từ tổ chức có 47 liên đoàn thành viên được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp ông Infantino củng cố triển vọng tái đắc cử trong cuộc bỏ phiếu diễn ra vào tháng 3/2027.

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) Gianni Infantino. Ảnh: AP.

Phát biểu tại Đại hội bất thường của AFC ở Tokyo (Nhật Bản), Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa công khai tuyên bố ủng hộ ông Infantino trước các đại biểu tham dự. Chủ tịch AFC cũng ghi nhận những chuyến thăm và các cuộc trao đổi của ông Infantino với nhiều liên đoàn bóng đá tại châu Á.

AFC hiện có 47 liên đoàn thành viên, chiếm hơn 22% trong tổng số 211 liên đoàn thành viên FIFA. Dù không phải tất cả các liên đoàn thành viên đều sẽ bỏ phiếu theo định hướng của Chủ tịch Sheikh Salman, sự ủng hộ từ khu vực châu Á có thể đóng vai trò quyết định đối với khả năng giành đa số phiếu của ông Infantino.

Cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA diễn ra vào tháng 3/2027, với hạn chót đăng ký ứng cử là ngày 18/11/2026. Đến nay, chưa có ứng cử viên nào khác nộp hồ sơ tranh cử cùng ông Infantino. Theo thống kê của hãng tin AP công bố hồi đầu tháng 10, ông Infantino đã tiến gần đến việc giành được sự ủng hộ của đa số các liên đoàn thành viên FIFA ngay cả trước khi AFC đưa ra tuyên bố mới nhất.

Tuyên bố ủng hộ được đưa ra chỉ hai tháng sau khi AFC cùng các tổ chức quản lý bóng đá châu Âu, Bắc và Trung Mỹ chỉ trích ông Infantino vì hành động mà họ gọi là "vi phạm nghiêm trọng lòng tin". Hai bên bất đồng về kế hoạch trị giá 4,2 tỷ USD cho World Cup do FIFA xây dựng nhưng sau đó hủy bỏ. Tuần trước, tại Zurich (Thụy Sĩ), ông Infantino đã xin lỗi Hội đồng FIFA gồm 37 thành viên về những sai sót trong quá trình xây dựng kế hoạch này.

Trong thời gian qua, ông Infantino đã thực hiện nhiều chuyến công tác trên khắp thế giới nhằm vận động sự ủng hộ cho nhiệm kỳ tiếp theo, đồng thời giới thiệu mô hình phân bổ tài chính mới được Hội đồng FIFA thông qua tuần trước. Theo ông Infantino, trước khi ông giữ chức Chủ tịch FIFA, mỗi liên đoàn thành viên nhận được 1 triệu USD trong chu kỳ bốn năm, nhưng từ ngày 1/1/2027, mức hỗ trợ sẽ tăng lên 25 triệu USD. Chính sách này áp dụng cho các liên đoàn thành viên FIFA, bất kể quy mô.

Chính sách tăng hỗ trợ tài chính được xem là một điểm nổi bật trong các hoạt động vận động ủng hộ của ông Infantino trước cuộc bầu cử. Chủ tịch FIFA cũng đề cập đến những sai sót trong quá trình điều hành và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc rút kinh nghiệm, khắc phục bất đồng và tăng cường đoàn kết giữa các liên đoàn thành viên.