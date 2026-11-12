FIFA công bố báo cáo đánh giá hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 và 2035

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) ngày 11/11 công bố báo cáo đánh giá, xác nhận hồ sơ đăng cai Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup nữ) năm 2031 và 2035 đều đáp ứng các yêu cầu tối thiểu. Các hồ sơ sẽ được đưa ra bỏ phiếu tại Đại hội bất thường FIFA ngày 23/11 tới.

Logo của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA). Ảnh: AP

Hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2031 do Mỹ, Mexico, Costa Rica và Jamaica phối hợp đề xuất. Đây sẽ là kỳ giải đầu tiên mở rộng số đội tham dự từ 32 lên 48. FIFA đánh giá hồ sơ có nền tảng tổ chức vững chắc, dựa trên kinh nghiệm của Mỹ trong việc phối hợp với Mexico và Canada tổ chức World Cup nam, cũng như đăng cai FIFA Club World Cup năm 2025. Giải đấu năm 2031 dự kiến thu hút khoảng 4,5 triệu lượt khán giả.

Hồ sơ đề xuất 20 sân vận động tại 4 quốc gia, trong đó có 14 sân ở Mỹ, 4 sân ở Mexico và mỗi nước Jamaica, Costa Rica có một sân. FIFA cho biết các cơ quan chính phủ Mỹ đã gửi thư cam kết hỗ trợ thực hiện những yêu cầu về nhập cảnh, thị thực, giấy phép lao động và an ninh. Tuy nhiên, một số cam kết vẫn cần được tiếp tục trao đổi, hoàn thiện.

Trong khi đó, hồ sơ đăng cai World Cup nữ 2035 có sự tham gia của Anh, Scotland, Wales và Bắc Ireland, với chủ đề “Tất cả cùng chung tay”. FIFA đánh giá cao cam kết phối hợp của 4 liên đoàn bóng đá thành viên cùng kinh nghiệm tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế lớn, trong đó có UEFA Women's Euro 2022 và UEFA Euro 2028.

Hồ sơ này đề xuất 15 thành phố đăng cai với tổng cộng 19 sân vận động, gồm 14 sân ở Anh, 2 sân ở Bắc Ireland, một sân ở Scotland và 2 sân ở Wales. Trận chung kết dự kiến diễn ra tại sân Wembley ở London.

Cũng trong ngày 11/11, FIFA công bố thể thức bốc thăm World Cup nữ 2027, với lễ bốc thăm dự kiến diễn ra ngày 11/12 tại Rio de Janeiro (Brazil). Theo đó, 32 đội tuyển được chia thành 4 nhóm hạt giống, mỗi nhóm gồm 8 đội. Bốn đội có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng FIFA được bố trí ở các nhánh đấu khác nhau nhằm tránh gặp nhau trước vòng bán kết nếu đều đứng đầu bảng. Thứ hạng làm căn cứ phân nhóm được xác định theo bảng xếp hạng công bố ngày 7/12. Hiện đương kim vô địch Tây Ban Nha đứng đầu, tiếp theo là Mỹ, Đức và Anh.