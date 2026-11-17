Đức thắng đậm Hà Lan 5-0, giành vé vào tứ kết Nations League

Đội tuyển Đức giành chiến thắng áp đảo 5-0 trước Hà Lan trên sân nhà tại Berlin ngày 16/11, qua đó giành quyền vào tứ kết Giải vô địch Bóng đá các Quốc gia châu Âu UEFA Nations League. Kết quả này tiếp tục cho thấy sự khởi sắc của bóng đá Đức dưới thời HLV Jurgen Klopp, với dấu ấn nổi bật từ dàn cầu thủ trẻ.

Florian Wirtz (17) của đội tuyển Đức ăn mừng sau khi ghi bàn thắng thứ tư cho đội nhà ﻿trong trận UEFA Nations League giữa Đức và Hà Lan tại Berlin, Đức, ngày 16/11/2026. ﻿Ảnh: AP

Florian Wirtz lập cú đúp, trong khi Derry Scherhant, Nico Schlotterbeck và Brajan Gruda mỗi người ghi một bàn, giúp Đức khép lại vòng bảng bằng chiến thắng đậm trước đối thủ nhiều duyên nợ.

Đáng chú ý, cả năm bàn thắng đều được ghi bởi những cầu thủ không quá 26 tuổi. Wirtz mới 23 tuổi, Scherhant 24 tuổi, trong khi Schlotterbeck là cầu thủ lớn tuổi nhất trong số những người lập công, ở tuổi 26. Gruda, 22 tuổi, tiếp tục gây ấn tượng khi ghi một bàn và kiến tạo hai bàn trong lần thứ hai khoác áo đội tuyển quốc gia.

Trước đó, Gruda cũng ghi bàn ngay trong trận ra mắt đội tuyển Đức ở chiến thắng 3-1 trước Serbia ngày 13/11. Phong độ của những cầu thủ trẻ phản ánh sự tiến bộ của đội tuyển Đức sau sáu trận dưới sự dẫn dắt của HLV Klopp.

Trong trận gặp Hà Lan, Scherhant là người khai thông thế bế tắc sau hai lần đưa bóng trúng cột dọc. Tiền đạo đang khoác áo Freiburg thực hiện pha đi bóng vượt qua đội trưởng Hà Lan Denzel Dumfries trước khi tung cú sút vào góc cao khung thành, khiến thủ môn Bart Verbruggen không thể cản phá.

Đến phút 60, Wirtz nhân đôi cách biệt bằng cú sút từ ngoài vòng cấm đưa bóng đập cột dọc rồi đi vào lưới. Chỉ năm phút sau, Schlotterbeck đánh đầu thấp từ quả đá phạt của Gruda, nâng tỷ số lên 3-0. Phút 71, Wirtz hoàn tất cú đúp bằng pha vô lê sau đường kiến tạo của Gruda. Sáu phút sau, chính Gruda ghi bàn ấn định chiến thắng 5-0 cho đội chủ nhà. Kết quả này giúp Đức khép lại vòng bảng với 11 điểm, bằng Hà Lan và Hy Lạp.

Ở trận đấu cùng bảng, Hy Lạp đánh bại Serbia 1-0 nhờ bàn thắng của cầu thủ vào sân thay người Giorgos Masouras ở phút 69, nhưng vẫn không đủ điều kiện đi tiếp. Đức và Hà Lan giành quyền dự tứ kết, với lễ bốc thăm dự kiến diễn ra ngày 20/11.Chiến thắng trước Hà Lan cũng đánh dấu trận đấu cuối cùng đội tuyển nam Đức sử dụng trang phục của Adidas, trước khi chuyển sang nhà tài trợ Nike.

Ở các trận đấu khác, Thụy Sĩ đánh bại Scotland 4-0 trên sân nhà tại St. Gallen, khép lại vòng bảng B1 với vị trí dẫn đầu và giành quyền thăng hạng lên League A. Lewis Ferguson phản lưới nhà ở phút 22, trước khi Winsley Boteli, Alvyn Sanches và Zeki Amdouni lần lượt ghi bàn cho đội chủ nhà.

Cũng tại bảng B1, Slovenia giành chiến thắng 3-0 trên sân Bắc Macedonia. Trong khi đó, Quần đảo Faroe vượt qua Moldova, Estonia đánh bại Bulgaria, Litva thắng Liechtenstein và Iceland đánh bại Luxembourg.

Hai trận đấu còn lại kết thúc với tỷ số hòa, khi Kazakhstan chia điểm với Slovakia 2-2, còn Gibraltar hòa Malta 1-1.