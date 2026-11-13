Hỗ trợ tháo gỡ vướng mắc thủ tục đất đai tại phường Tuần Châu

Chiều 13/11, Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) về đất đai của thành phố làm việc tại phường Tuần Châu, rà soát hồ sơ, hướng dẫn người dân và phối hợp với địa phương xác định hướng tháo gỡ các vướng mắc.

Theo danh sách tổng hợp, trên địa bàn phường Tuần Châu có 33 trường hợp cần hỗ trợ. Các vướng mắc liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký biến động, xác định nguồn gốc và quá trình sử dụng đất; chồng lấn ranh giới, thay đổi diện tích sau giải phóng mặt bằng, mở đường và sự chưa thống nhất giữa giấy tờ với dữ liệu quản lý đất đai... Quà rà soát, phường Tuần Châu đã tiếp nhận giải quyết 27 trường hợp.

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết TTHC về đất đai của thành phố đã trực tiếp trao đổi, hướng dẫn 6 trường hợp công dân. Các thành viên tổ công tác cùng cán bộ phường giải thích quy định, làm rõ thông tin và hướng dẫn những nội dung cần bổ sung, xác minh đối với từng hồ sơ. Cả 6 hộ dân được trao đổi trực tiếp đều đồng thuận cao với hướng giải quyết, tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để phường và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai có cơ sở xử lý.

Thành viên tổ công tác giải thích quy định, làm rõ thông tin và hướng dẫn đối với từng trường hợp công dân.

Tổ công tác đề nghị UBND phường Tuần Châu chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp chặt chẽ, hướng dẫn đầy đủ thành phần hồ sơ ngay từ khâu tiếp nhận, hạn chế việc người dân phải bổ sung nhiều lần. Địa phương cần tiếp tục bám sát, xử lý các nội dung đã được trao đổi; đồng thời rà soát hồ sơ thực hiện qua ủy quyền, đối chiếu thông tin trên hệ thống để tránh thống kê trùng lặp, phản ánh đúng kết quả giải quyết thực tế. Đối với những kiến nghị liên quan đến phần mềm quản lý đất đai, tổ công tác ghi nhận, tổng hợp để trao đổi với đơn vị cung cấp và Sở Nông nghiệp và Môi trường, tìm giải pháp tháo gỡ.