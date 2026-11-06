Hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục đất đai tại phường Hạ Long

Ngày 6/11, Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của thành phố Quảng Ninh làm việc tại phường Hạ Long, trực tiếp rà soát hồ sơ, hướng dẫn và tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Tại buổi làm việc, các thành viên tổ công tác cùng cán bộ phường kiểm tra hồ sơ, lắng nghe phản ánh, kiến nghị của người dân. Các vướng mắc chủ yếu liên quan đến xác định nguồn gốc đất, biến động đất đai qua các thời kỳ, vi phạm hành chính và thực hiện nghĩa vụ tài chính khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...

Quang cảnh buổi làm việc.

Trên cơ sở rà soát từng hồ sơ, tổ công tác giải thích các quy định liên quan, hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ và xác định những nội dung địa phương cần tiếp tục kiểm tra, xác minh.

Đối với hồ sơ cần phối hợp với cơ quan thuế, tổ công tác đề nghị phường chủ động làm việc, hướng dẫn công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính và các bước tiếp theo.

Tổng cộng, 42 trường hợp công dân tại phường Hạ Long đã được hỗ trợ giải quyết thủ tục đất đai.

Cùng với đó, Tổ công tác sẽ tiếp tục giám sát tiến độ giải quyết các hồ sơ đã bàn giao cho cấp phường tiếp tục xử lý, tổng hợp kết quả và báo cáo thành phố. Đồng thời, đề nghị các địa phương chủ động hướng dẫn người dân, thường xuyên theo dõi, đôn đốc quá trình giải quyết. Người dân cần phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin và giấy tờ liên quan, tạo cơ sở để cơ quan chức năng xử lý hồ sơ đúng quy định, hạn chế tình trạng chậm trễ, kéo dài.