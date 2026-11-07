Lưu động giải quyết hồ sơ đất đai tại cơ sở

Từ tháng 6/2026 đến nay, Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của thành phố đã làm việc tại 9 địa phương cấp xã, hỗ trợ 250 trường hợp hoàn thiện hồ sơ đất đai. Qua rà soát từng hồ sơ, tổ công tác hướng dẫn người dân bổ sung giấy tờ, đồng thời cùng chính quyền cơ sở xác định những nội dung cần kiểm tra, xác minh để tiếp tục giải quyết.

Gia đình anh Hoàng Thanh Tùng (phường Bãi Cháy) nhận chuyển nhượng một mảnh đất ở phường Cao Xanh từ năm 2003. Gần đây, anh mới làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu. Tuy nhiên, sau 2 lần đi lại, những giấy tờ anh còn lưu giữ vẫn chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu bổ sung hồ sơ.

Ngày 30/10, anh Tùng mang những giấy tờ này đến buổi hỗ trợ lưu động tại phường Cao Xanh. Tổ công tác hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai của thành phố cùng cán bộ phường trực tiếp rà soát hồ sơ và trao đổi với anh về hướng xử lý. Nếu hồ sơ đáp ứng các điều kiện theo quy định, cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp giấy chứng nhận. Với những thông tin cần xác minh thêm, phường sẽ chủ động kiểm tra thực tế để có căn cứ giải quyết. Anh Tùng cho biết sau buổi làm việc, anh đã hiểu rõ hơn các bước tiếp theo và đồng tình với việc phường chủ động xuống địa bàn nếu cần xác minh.

Buổi giải quyết lưu động tại phường Cao Xanh ngày 30/10, Tổ công tác của thành phố đã thống nhất hỗ trợ giải quyết 6 hồ sơ, hướng dẫn 1 trường hợp liên quan đến hòa giải tranh chấp đất đai.

Từ việc cùng tổ công tác xem xét từng hồ sơ, phường Cao Xanh cũng rút kinh nghiệm trong khâu tiếp nhận và hướng dẫn người dân. Theo ông Phạm Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Cao Xanh, địa phương cần chủ động rà soát, phân loại hồ sơ ngay tại cơ sở, cán bộ xử lý phải nắm chắc nguồn gốc, quá trình sử dụng đất và các quy định liên quan để hướng dẫn sát từng trường hợp, đồng thời nâng cao trách nhiệm trong giải quyết thủ tục.

Với sự tham gia của cán bộ chuyên môn về đất đai thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường và đại diện Đoàn Luật sư Quảng Ninh, tổ công tác có thể trao đổi ngay tại buổi làm việc về những vướng mắc cần ý kiến của nhiều bên. Tùy từng hồ sơ, người dân được hướng dẫn bổ sung giấy tờ, cung cấp thông tin để xác minh nguồn gốc đất hoặc thực hiện các bước cần thiết trước khi nộp hồ sơ.

Ông Lê Cao Long, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Quảng Ninh, cho biết: Với những trường hợp có tranh chấp quyền sử dụng đất, tổ công tác hướng dẫn người dân giải quyết tranh chấp trước khi tiếp tục làm thủ tục hành chính. Với hồ sơ cần làm rõ nguồn gốc đất, tổ giải thích cụ thể người dân cần cung cấp thông tin, giấy tờ gì và phối hợp với chính quyền địa phương như thế nào để xác minh.

Trong 250 trường hợp được tổ công tác hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, 121 trường hợp đã được tiếp nhận để giải quyết. Cùng với việc hướng dẫn người dân hoàn thiện giấy tờ, thành phố tiếp tục tập trung tháo gỡ vướng mắc đối với những hồ sơ đã tiếp nhận, nhất là hồ sơ phức tạp, quá hạn.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố, trong quý IV/2026, thành phố thành lập đoàn công tác liên ngành làm việc trực tiếp với các địa phương có nhiều hồ sơ đất đai quá hạn. Đoàn công tác cùng địa phương rà soát nguyên nhân chậm xử lý và tìm hướng tháo gỡ đối với từng hồ sơ phức tạp. Thành phố thông báo hằng tháng về tình trạng hồ sơ đất đai quá hạn, yêu cầu các địa phương, đơn vị bố trí cán bộ chuyên môn phối hợp xử lý và cam kết tiến độ khắc phục. Việc gắn hỗ trợ lưu động với theo dõi tiến độ sau khi tiếp nhận nhằm giảm thời gian chờ đợi và hạn chế việc người dân phải đi lại nhiều lần để hoàn thiện thủ tục.