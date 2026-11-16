Hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục hành chính về đất đai tại phường Cẩm Phả

Từ 14h ngày 20/11/2026 (thứ Sáu), Tổ công tác hỗ trợ lưu động trong thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai của thành phố Quảng Ninh sẽ tổ chức hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ TTHC về đất đai tại trụ sở UBND phường Cẩm Phả.

Hỗ trợ lưu động giải quyết thủ tục đất đai tại phường Cao Xanh. Ảnh Việt Hưng

Hoạt động được triển khai thực hiện theo Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 15/5/2026 và Quyết định số 3690/QĐ-UBND ngày 26/10/2026 của UBND thành phố về việc kiện toàn Tổ công tác hỗ trợ lưu động trong thực hiện TTHC lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố Quảng Ninh.

Theo đó, tại buổi hỗ trợ, người dân, hộ gia đình có vướng mắc cần hỗ trợ trong thực hiện các TTHC về đất đai sẽ được Tổ công tác trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tiếp nhận và giải quyết hồ sơ theo quy định.

Việc tổ chức hỗ trợ lưu động nhằm tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ hành chính trong lĩnh vực đất đai ngay tại địa phương, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thủ tục, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và hiệu quả giải quyết TTHC.