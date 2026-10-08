Hội nghị công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Bắc

Ngày 8/10, tại thành phố Quảng Ninh, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội tổ chức hội nghị về công tác dân nguyện và giám sát năm 2026 khu vực phía Bắc.

Tham dự hội nghị có đại diện các cơ quan của Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương; Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các địa phương khu vực phía Bắc. Về phía TP Quảng Ninh có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH thành phố; Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Quang cảnh hội nghị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần bảo đảm những kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của cử tri và nhân dân được tiếp nhận, xem xét, giải quyết kịp thời, có trách nhiệm. Diễn ra trong 2 ngày (8 và 9/10/2026), hội nghị tập trung 14 chuyên đề về công tác tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND.

Thông qua các chuyên đề, đại biểu trao đổi những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân nguyện và hoạt động giám sát, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh, tham luận tại hội nghị.

Tham luận tại hội nghị, đồng chí Nghiêm Xuân Cường, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Quảng Ninh, chia sẻ kinh nghiệm trong giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Theo đó, HĐND thành phố kết hợp giám sát qua báo cáo với khảo sát thực tế, chất vấn, giải trình và tái giám sát; tập trung làm rõ trách nhiệm, tiến độ, lộ trình giải quyết đối với những kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài.

Trong nhiệm kỳ 2021-2026, HĐND thành phố đã ban hành 10 nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri. Tỷ lệ giải quyết kiến nghị hằng năm đạt từ 60-80%, trong đó nhiều kiến nghị kéo dài đã được tập trung xử lý, giải quyết dứt điểm.

Từ thực tiễn này, đồng chí Nghiêm Xuân Cường đề xuất tiếp tục thống nhất quy trình giám sát, xác định rõ cơ quan đầu mối, thời hạn và kết quả cần đạt ở từng khâu; tăng cường khảo sát tại cơ sở, theo dõi đến cùng việc giải quyết kiến nghị và gắn trách nhiệm với người đứng đầu. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất về kiến nghị cử tri, kết nối giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam để theo dõi tiến độ, cảnh báo kiến nghị quá hạn và cập nhật đầy đủ kết quả giải quyết đến cử tri.