Đoàn ĐBQH thành phố tham vấn, lấy ý kiến tham gia vào dự thảo các luật thuộc lĩnh vực tài chính, ngân sách

Chiều 7/10, Đoàn ĐBQH thành phố phối hợp với Sở Tài chính tổ chức hội nghị tham gia ý kiến đối với các dự án luật, nghị quyết trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố phát biểu tại hội nghị.



Tại hội nghị, các đại biểu tập trung tham gia ý kiến đối với 5 dự án luật, nghị quyết, gồm: Luật Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt; Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 107/2023/QH15 về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu.

Đại biểu tham gia góp ý vào dự thảo các luật.

Các ý kiến tập trung vào những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư, quản lý thuế, thị trường chứng khoán và việc thực hiện chính sách thuế trên thực tế; đồng thời đề xuất làm rõ một số quy định nhằm bảo đảm tính thống nhất, khả thi khi triển khai. Các đại biểu cũng trao đổi các vấn đề có thể tác động đến doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có hoạt động đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; qua đó kiến nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các quy định phù hợp với thực tiễn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, ghi nhận những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu. Các ý kiến sẽ được Đoàn ĐBQH thành phố tổng hợp đầy đủ, nghiên cứu, tiếp thu để tham gia đóng góp vào quá trình hoàn thiện các dự án luật trước khi trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới.