Đoàn ĐBQH tham vấn, lấy ý kiến góp ý đối với 3 dự án luật

Sáng 7/10, Đoàn ĐBQH thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị tham vấn, lấy ý kiến tham gia đối với 3 dự án luật trình tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; cùng các đồng chí ĐBQH thành phố; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung góp ý vào dự thảo 3 luật: Luật Bưu chính (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đối với dự thảo Luật Bưu chính (sửa đổi), các ý kiến tập trung hoàn thiện quy định quản lý hoạt động bưu chính trên môi trường số, bảo đảm an toàn thông tin, bảo vệ dữ liệu khách hàng; đồng thời đơn giản hóa thủ tục, tăng cường công tác hậu kiểm.

Với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, đại biểu đề nghị rà soát, hoàn thiện các quy định về phương tiện đo, kiểm định, hiệu chuẩn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và nâng cao hiệu quả hậu kiểm.

Đối với dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, các ý kiến tập trung vào việc đơn giản hóa thủ tục, nâng cao hiệu quả bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, nhất là đối với các sản phẩm hình thành từ hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đại biểu tham gia góp ý tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp trách nhiệm, sát thực tiễn của đại biểu. Đồng thời đại biểu đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục tổng hợp đầy đủ các kiến nghị, nhất là những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn quản lý, sản xuất, kinh doanh, để Đoàn ĐBQH thành phố nghiên cứu, tiếp thu và chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét trong quá trình hoàn thiện các dự án luật.