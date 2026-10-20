Huy động nguồn lực, tăng tốc thi công các công trình trọng điểm

Ngày 20/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đã đi kiểm tra tiến độ, thăm hỏi, động viên và tặng quà một số nhà đầu tư, nhà thầu đang triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng chí đề nghị các nhà đầu tư, nhà thầu tiếp tục đồng hành cùng thành phố, hưởng ứng đợt thi đua “90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026”, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, nghe báo cáo tiến độ đầu tư Dự án kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng.

Tại dự án đầu tư kinh doanh cơ sở hạ tầng KCN Bạch Đằng do Công ty TNHH MTV Sửa chữa ô tô Hải Phòng làm chủ đầu tư có quy mô trên 176ha, tổng vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2029; đồng chí Chủ tịch UBND thành phố đề nghị chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai đồng bộ các hạng mục, bảo đảm tiến độ, chất lượng, sớm hoàn thiện hạ tầng để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Thành phố sẽ đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng quy định.

Kiểm tra Dự án đường ven sông từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338, đồng chí ghi nhận nỗ lực của chủ đầu tư và các nhà thầu. Đến nay, cầu Sông Chanh và cầu Sông Rút đã hoàn thành thảm mặt cầu; phần đường đang tập trung thi công nền, cấp phối đá dăm và các hạng mục phụ trợ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học, đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2026.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố tặng quà cán bộ, công nhân trên công trường thi công Dự án đường ven sông từ nút giao Đầm Nhà Mạc đến đường tỉnh 338.

Đối với Dự án đường đi qua KCN Sông Khoai, nhằm hoàn thiện tuyến kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều, đồng chí Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, tập trung thi công các hạng mục đủ điều kiện, góp phần thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công trong quý IV/2026. Các địa phương Đông Mai, Hiệp Hòa cần khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh GPMB, nhất là tại khu vực tuyến đường điện, bảo đảm mặt bằng sạch để nhà thầu triển khai thi công liên tục.

Thăm công trường thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của công trình đối với kết nối giao thông, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới. Đến nay, Dự án đã hoàn thành GPMB trên 156ha, đạt 80,7%. Tại các khu vực đã được bàn giao mặt bằng, chủ đầu tư VinSpeed đang tập trung nhân lực, thiết bị thi công cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ cầu.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố thăm, động viên nhà đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Đồng chí yêu cầu các địa phương tiếp tục tháo gỡ khó khăn, hoàn thành dứt điểm diện mặt bằng còn lại. Để đáp ứng yêu cầu tiến độ, thành phố cần rà soát, bố trí, điều động cán bộ có kinh nghiệm từ các địa phương khác hỗ trợ những địa bàn trọng điểm, có khối lượng GPMB lớn như Tuần Châu, tăng cường nhân lực, nâng cao hiệu quả phối hợp và kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh. Cùng với đó, phải quan tâm thực hiện đầy đủ chính sách an sinh xã hội, thực hiện tốt công tác tái định cư, bảo đảm sinh kế, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân trong vùng dự án.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, nghiên cứu phương án bàn giao một số vị trí khai thác đất phù hợp để chủ đầu tư chủ động nguồn vật liệu, phục vụ thi công, hoàn thiện các dự án trọng điểm. Việc triển khai phải bảo đảm đúng quy định, quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác và sử dụng tài nguyên, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, ảnh hưởng đến môi trường và hiệu quả đầu tư.

Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng trò chuyện, động viên cán bộ, công nhân đang thi công Dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - QuảngNinh.

Đối với các chủ đầu tư, nhà thầu, đồng chí đề nghị tiếp tục huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị; xây dựng phương án thi công khoa học, tranh thủ hiệu quả các khu vực đã có mặt bằng, bảo đảm chất lượng công trình, an toàn lao động và vệ sinh môi trường. Các đơn vị cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, chủ động tháo gỡ khó khăn, cụ thể hóa phong trào thi đua "90 ngày đêm tăng tốc, bứt phá hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026” bằng tiến độ và kết quả thực hiện từng phần việc.