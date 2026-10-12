Tháo gỡ vướng mắc triển khai các dự án điện gió trên địa bàn thành phố

Chiều 12/10, đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, nghe báo cáo tiến độ triển khai các dự án và tháo gỡ vướng mắc khó khăn, thủ tục thẩm định chủ trương đầu tư các dự án điện gió trên bờ, gần bờ và các dự án điện mặt trời trên hồ; triển khai các lớp quy hoạch đối với 2 dự án do Công ty VinEnergo đề xuất để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, giai đoạn 2025-2035, Quảng Ninh được quy hoạch 29 dự án nguồn điện với tổng công suất 11.804MW. Trong đó, giai đoạn 2025-2030 có 21 dự án, tổng công suất 4.920MW; giai đoạn 2031-2035 có 8 dự án, tổng công suất 6.884MW.

Đến nay, thành phố đã lựa chọn được chủ đầu tư cho 6/21 dự án thuộc giai đoạn 2025-2030. Các dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư hoặc chưa triển khai thực hiện gồm: 6 dự án điện gió trên bờ, gần bờ với tổng công suất 450MW; 4 dự án điện mặt trời tập trung, tổng công suất 290MW; 1 dự án điện rác công suất 5MW; 1 dự án điện sinh khối công suất 40MW; 1 dự án điện gió ngoài khơi công suất 500MW và 3 dự án thủy điện với tổng công suất 32MW.

Quá trình triển khai thẩm định, một số dự án hiện còn vướng mắc về các phương án đấu nối; ranh giới khu vực biển đề xuất thực hiện nằm trong phạm vi vùng nước cảng biển, khu vực hàng hải,…Vì vậy, đòi hỏi phải rà soát, điều chỉnh để bảo đảm phù hợp với quy hoạch và kết cấu hạ tầng hiện hữu.

Phát biểu chỉ đạo, đối với các dự án điện gió, đồng chí Lê Văn Ánh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế phối hợp với các đơn vị liên quan thống nhất phương án thực hiện; tiếp nhận, xử lý hồ sơ, tổ chức thẩm định và giải quyết thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các dự án bảo đảm đúng quy định. Sở Công Thương, Sở Xây dựng hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh ranh giới dự án phù hợp với kết cấu hạ tầng hàng hải hiện hữu.

Đại diện các sở, ngành liên quan báo cáo tại buổi làm việc.

Đối với 2 dự án do Công ty VinEnergo đề xuất, gồm: Dự án điện gió Tuần Châu và Nhà máy điện gió Yên Lập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Sở Công Thương, Sở Xây dựng phối hợp với các địa phương liên quan triển khai các bước quy hoạch, hoàn thiện thủ tục theo quy định, tạo cơ sở thực hiện các bước tiếp theo.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng sạch là hướng đi có nhiều tiềm năng, góp phần đa dạng hóa nguồn cung, bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng xanh, bền vững. Đồng chí yêu cầu, các sở, ngành, địa phương cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện các thủ tục công tâm, khách quan, chính xác, đúng quy định và hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, cùng các yêu cầu về quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện để các dự án sớm được triển khai theo đúng quy định, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và quy hoạch năng lượng chung của cả nước.