Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Liên danh đầu tư Nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2

Chiều 15/10, đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố làm việc với Liên danh nhà đầu tư đề xuất nghiên cứu Dự án nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2.

Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Liên danh các nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc thúc đẩy Dự án Nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2.

Theo báo cáo đề xuất của Liên danh nhà đầu tư Tập đoàn năng lượng Nebula, Công ty Cổ phần Hạ tầng LNG Việt Nam và Tổng công ty Phát điện 3, Nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2 có tổng mức đầu tư khoảng 1,93 tỷ USD, tổng diện tích 118 hecta. Dự án được khảo sát, nghiên cứu tại phường Cửa Ông, gồm 2 tổ máy công suất 750MW, lượng tiêu thụ LNG khoảng 1,2 triệu tấn/năm, sản lượng điện 9 tỷ kWh/năm.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, phát biểu tại buổi làm việc.

Liên danh nhà đầu tư cam kết tiến độ triển khai hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư để có thể phê duyệt dự án vào quý I/2027 và phê duyệt chấp thuận nhà đầu tư vào quý III năm 2027.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Bùi Văn Khắng đánh giá cao tinh thần nghiêm túc khảo sát, xây dựng báo cáo đề xuất của Tập đoàn năng lượng Nebula cùng các đối tác về Dự án Nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2. Thành phố cam kết sẽ vận hành thủ tục hỗ trợ đầu tư một cách nhanh nhất. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp với Liên danh nhà đầu tư thực hiện báo cáo cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch điện, rà soát ngay phần hạ tầng dùng chung giữa các dự án trong quy hoạch.

Đại diện Liên danh nhà đầu tư phát biểu, trao đổi tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Ban Quản lý Khu kinh tế Quảng Ninh và Liên danh các nhà đầu tư đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác trong việc thúc đẩy Dự án Nhà máy điện LNG Quảng Ninh 2.