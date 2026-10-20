Quyết tâm xử lý điểm nghẽn chuyển đổi số, đưa dữ liệu, nền tảng vào vận hành, sử dụng

Sáng 20/10, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, chủ trì buổi làm việc về kết quả thực hiện Chiến dịch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số” trong công tác tổ chức xây dựng Đảng và hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố. Cùng dự có đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành uỷ.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

So với thời điểm làm việc ngày 15/9/2026, Chiến dịch đã có chuyển biến rõ về tiến độ và kết quả. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm được hoàn thành, chuyển từ triển khai nhiệm vụ sang hình thành dữ liệu, đưa nền tảng vào sử dụng.

Trong công tác xây dựng Đảng, thành phố Quảng Ninh tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật, nhân lực và quy trình nghiệp vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Đến ngày 18/10, thành phố đã hoàn thành 5/11 nhiệm vụ trọng tâm, tăng 3 nhiệm vụ so với ngày 15/9; 2 nhiệm vụ đang triển khai, 4 nhiệm vụ theo lộ trình Trung ương. Trong đó, đã thực hiện làm sạch 100% dữ liệu tổ chức đảng, làm sạch cơ bản 99% dữ liệu đảng viên, vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Đặc biệt, trên 12.000 hồ sơ cán bộ thuộc diện số hóa trong giai đoạn 1 đã hoàn thành số hóa, vượt tiến độ 70 ngày; gần 105.000 đảng viên đã cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, đạt 93,2%.

Đối với Ủy ban MTTQ thành phố và các tổ chức chính trị - xã hội, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ có chuyển biến rõ: Số nhiệm vụ hoàn thành tăng từ 16/24 lên 22/24 nhiệm vụ, tỷ lệ hoàn thành từ 66,67% lên 91,67%. Việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu đoàn viên, hội viên tiếp tục được đẩy nhanh. Số hồ sơ đất đai được hỗ trợ làm sạch tăng từ 53.847 lên 76.987 hồ sơ; hỗ trợ cài đặt, sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tăng từ 59.085 lên 60.007 người…

Tuy nhiên, một số điểm nghẽn vẫn cần tiếp tục tháo gỡ, nhất là khối lượng hồ sơ đảng viên cần chỉnh lý, số hóa và cập nhật còn lớn; tiến độ thực hiện giữa các khâu chưa đồng bộ, ảnh hưởng đến quá trình hoàn thiện dữ liệu. Việc sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử tại một số cơ sở chưa đồng đều…

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, ghi nhận tinh thần quyết tâm, quyết liệt của các cơ quan, đơn vị trong triển khai kế hoạch “100 ngày làm việc xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số”.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của Chiến dịch không chỉ nhằm hoàn thành các đầu việc, mà quan trọng hơn là phải tập trung xử lý dứt điểm những điểm nghẽn, đưa dữ liệu và các nền tảng số vào vận hành, khai thác hiệu quả, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, đề nghị các cơ quan, đơn vị rà soát toàn diện tiến độ, bố trí hợp lý nhân lực, vật lực, tập trung thực hiện các nhiệm vụ còn tồn đọng.

Đối với Ban Tổ chức Thành ủy, đồng chí yêu cầu tập trung hoàn thành chỉnh lý, số hóa, cập nhật hồ sơ đảng viên lên Cơ sở dữ liệu đảng viên 4.0, nhất là xử lý khối lượng hồ sơ đã quét nhưng chưa cập nhật thành công. Đồng thời, rà soát tiến độ từng đảng bộ, tăng cường kiểm tra, hỗ trợ các đơn vị có khối lượng công việc lớn, tiến độ thực hiện còn chậm; tiếp tục nâng cao tỷ lệ và chất lượng sử dụng Sổ tay đảng viên điện tử, trong đó chú trọng tỷ lệ sinh hoạt chi bộ toàn trình. Chủ động chuẩn bị đầy đủ điều kiện triển khai 3 thủ tục hành chính của Đảng còn lại.

Đối với Ủy ban MTTQ thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ, đồng chí đề nghị tập trung hoàn thành 2 nhiệm vụ còn lại; chủ động chuẩn bị điều kiện thực hiện các nhiệm vụ phụ thuộc vào tiến độ triển khai chung. Đồng thời, rà soát 22 nhiệm vụ đã hoàn thành, bảo đảm các kết quả được duy trì, vận hành và sử dụng hiệu quả sau khi Chiến dịch kết thúc; tiếp tục chuẩn hóa, cập nhật, khai thác dữ liệu đoàn viên, hội viên, khắc phục tình trạng thiếu dữ liệu và đánh giá cụ thể hiệu quả các mô hình đã triển khai.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh hỗ trợ đoàn viên, hội viên và nhân dân tiếp cận, sử dụng các nền tảng, dịch vụ số thiết yếu; triển khai phong trào Bình dân học vụ số theo hướng thực chất, gắn với nhu cầu sử dụng của người dân. Việc rà soát, bố trí nhân lực, vật lực phải được thực hiện đồng bộ, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đề ra, tạo chuyển biến rõ rệt trong vận hành và khai thác các nền tảng số tại cơ sở.