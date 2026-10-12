Quảng Ninh đồng hành cùng doanh nghiệp hiện thực hóa khát vọng phát triển

Nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2004- 13/10/2026, sáng nay 12/10, thành phố Quảng Ninh tổ chức Chương trình gặp mặt Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố. Dự chương trình có các đồng chí: Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố; Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, trao đổi với Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Với khát vọng vươn lên và sự chung sức của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Ninh đã không ngừng phát triển, khẳng định vị thế là một cực tăng trưởng của miền Bắc và cả nuớc. Năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi thành phố Quảng Ninh chính thức được thành lập từ ngày 1/9.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố phát biểu tại hội nghị.

Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, 9 tháng năm 2026, GRDP của thành phố tăng 12,54%, đứng đầu cả nước; có thêm hơn 2.700 doanh nghiệp thành lập mới tạo thêm trên 23.600 việc làm; thu hút hơn 1,3 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt trên 225.000 tỷ đồng. Những kết quả đó có đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân, luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trân trọng, ghi nhận.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND thành phố, nhấn mạnh: Vị thế mới của thành phố Quảng Ninh đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra những yêu cầu, thách thức lớn. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ, chính quyền thành phố đặt niềm tin, kỳ vọng lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ doanh nhân; mong đội ngũ sẽ luôn tiên phong biến tiềm năng, thế mạnh thành giá trị thiết thực. Thành phố cam kết hành động quyết liệt, đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, cùng hiện thực hóa khát vọng phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố tặng quà lưu niệm chúc mừng Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Đồng chí Quản Minh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố, ghi nhận những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, chủ động nắm bắt cơ hội, tập trung phát triển các lĩnh vực có thế mạnh của Quảng Ninh như logistics, thủy sản, cơ khí, du lịch. Qua đó, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo thêm việc làm, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội của địa phương.

Đồng chí Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, tặng quà lưu niệm cho các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố, tặng quà lưu niệm cho các thành viên Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố.

Trong giai đoạn phát triển mới, thành phố Quảng Ninh tiếp tục xác định cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng của tăng trưởng. Việc tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển sẽ là nền tảng để chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp cùng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng thành phố Quảng Ninh ngày càng phát triển.