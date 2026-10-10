EU phản đối các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với ICC

Ngày 9/10, Liên minh châu Âu (EU) bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Mỹ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC), đồng thời khẳng định sẵn sàng sử dụng mọi công cụ cần thiết để bảo vệ thẩm quyền của tòa.

Ủy ban châu Âu cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với ICC để bảo đảm tòa tiếp tục hoạt động hiệu quả. Brussels nhận định khoảng thời gian 6 tháng trước khi các biện pháp trừng phạt có hiệu lực vẫn tạo cơ hội đối thoại với Washington.

Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio công bố quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ICC với tư cách một tổ chức. Phía Mỹ cho rằng động thái này nhằm bảo vệ công dân và các đồng minh của Washington, trước thẩm quyền tài phán của ICC. Các biện pháp bao gồm phong tỏa tài sản của ICC thuộc phạm vi tài phán của Mỹ, đồng thời cho các cá nhân và doanh nghiệp Mỹ thời hạn 6 tháng để chấm dứt giao dịch với tòa án này.

Hà Lan, quốc gia đặt trụ sở ICC, gọi quyết định của Mỹ là bước leo thang không mong muốn và cam kết tiếp tục hỗ trợ tòa.

Cùng ngày, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt của Mỹ, cảnh báo động thái này có thể cản trở nghiêm trọng hoạt động của một thiết chế tư pháp quốc tế.

Trong tuyên bố chung, ngoại trưởng tám nước gồm Canada, Đan Mạch, Đức, Pháp, Italy, Nhật Bản, Hà Lan và Anh phản đối quyết định của Washington, đồng thời cảnh báo các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động và nhân viên của tòa.

Về phía mình, ICC lên án quyết định của Mỹ là hành động cản trở công lý, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và kêu gọi các quốc gia thành viên bảo đảm các điều kiện cần thiết để duy trì hoạt động.