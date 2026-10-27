Ít nhất 62 người thiệt mạng trong vụ tấn công tại đông bắc Nigeria

Cơ quan ứng phó khẩn cấp của Nigeria cho biết hôm 27/10, ít nhất 62 người đã thiệt mạng sau khi các tay súng tấn công một cộng đồng ở Đông Bắc nước này.

Một học sinh Nigeria từng bị các tay súng bắt cóc cùng nhiều người khác hồi cuối tháng 4, sau khi được trả tự do tại Lokoja, Nigeria, ngày 7/5/2026. Ảnh tư liệu: AP

Theo ông Ladan Ayuba, người đứng đầu Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp quốc gia (NEMA) tại bang Taraba, vụ tấn công xảy ra hôm 23/10 tại cộng đồng Binnari, thuộc khu vực chính quyền địa phương Karim-Lamido. Vụ tấn công được cho là do các băng nhóm vũ trang thường được gọi là ‘bandit’ thực hiện, khiến ít nhất 62 người thiệt mạng, 52 người bị thương và hàng nghìn người phải rời bỏ nhà cửa. Lực lượng chức năng đã tìm thấy 52 thi thể, trong đó có 15 thi thể được tìm thấy dưới sông Benue.

Người phát ngôn cảnh sát bang Taraba, ông Victor Mshelizah, cho biết số người thiệt mạng có thể còn tăng do lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân.

Ông Isa Sanusi, Giám đốc Tổ chức Ân xá Quốc tế tại Nigeria, cho biết các tay súng đã dồn người dân về phía sông. “Người dân bị truy đuổi về phía sông và lao xuống nước để tìm cách thoát khỏi các tay súng”, ông Sanusi nói.

Nigeria đang đối mặt với tình hình an ninh phức tạp, đặc biệt tại miền Bắc, nơi các băng nhóm vũ trang bắt cóc đòi tiền chuộc, kiểm soát các điểm khai thác khoáng sản trái phép, cùng các tổ chức Hồi giáo cực đoan như Boko Haram và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tại Tây Phi (ISWAP) thường xuyên tấn công dân thường.