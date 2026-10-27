Israel bỏ phiếu trong cuộc bầu cử mang tính quyết định với Thủ tướng Benjamin Netanyahu

Cử tri Israel ngày 27/10 đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử được xem là phép thử lớn đối với khả năng tiếp tục cầm quyền của Thủ tướng Benjamin Netanyahu, sau vụ tấn công do Hamas dẫn đầu ngày 7/10/2023 và các cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông.

Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel, ông Itamar Ben-Gvir, lãnh đạo đảng Otzma Yehudit, bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử tại khu định cư Kiryat Arba ở Bờ Tây, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP

Cử tri Israel bỏ phiếu cho các đảng phái để lựa chọn đại diện vào Quốc hội gồm 120 ghế. Sau bầu cử, các đảng thường phải liên minh với nhau để giành ít nhất 61 ghế, qua đó thành lập chính phủ. Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cuộc đua sít sao giữa khối ủng hộ ông Netanyahu và khối đối lập do cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Gadi Eisenkot dẫn đầu.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa trên khắp Israel trong bối cảnh bầu cử căng thẳng

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Israel, hơn 7,3 triệu người đủ điều kiện bỏ phiếu tại khoảng 12.000 điểm trên cả nước. Các điểm bỏ phiếu tại hầu hết địa phương dự kiến đóng cửa lúc 22 giờ ngày 27/10, sau đó phiếu sẽ được kiểm đếm thủ công.

Không khí bầu cử diễn ra căng thẳng khi nhiều cử tri coi đây là thời điểm mang tính quyết định đối với tương lai đất nước. Tại Jerusalem, bà Noga Mizrahi, một cử tri đến từ khu định cư tập thể Nirim từng bị tấn công ngày 7/10/2023, nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Trong khi một số cử tri mong muốn thay đổi chính phủ, những người khác tiếp tục đặt niềm tin vào ông Netanyahu trong việc bảo đảm an ninh cho Israel.

Trong số các chính trị gia tham gia bỏ phiếu, lãnh đạo đảng Ra’am Mansour Abbas hy vọng tỷ lệ cử tri đi bầu cao tại các cộng đồng người Arab sẽ góp phần thay đổi chính phủ. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Itamar Ben-Gvir bày tỏ mong muốn trở thành Bộ trưởng Quốc phòng, trong khi đối thủ hàng đầu của ông Netanyahu, Gadi Eisenkot, gặp gỡ cử tri tại Ofakim, địa phương miền Nam Israel từng bị tấn công ngày 7/10/2023.

Di sản chính trị của ông Netanyahu được đặt lên bàn cân

Ông Netanyahu là chính trị gia có ảnh hưởng nổi bật trong chính trường Israel gần hai thập kỷ. Cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh các vấn đề an ninh sau vụ tấn công ngày 7/10/2023, nghĩa vụ quân sự đối với người Do Thái Chính thống cực đoan và kế hoạch cải tổ tư pháp tiếp tục gây tranh luận.

Phe đối lập cho rằng ông Netanyahu cần chịu trách nhiệm về những thất bại an ninh ngày 7/10/2023 và việc chưa chuyển hóa các kết quả quân sự thành thành quả ngoại giao. Các cuộc thăm dò cho thấy cuộc đua giữa hai khối vẫn sít sao. Nếu không bên nào giành đủ đa số, các đảng có thể phải trải qua nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng đàm phán để thành lập chính phủ mới.