Liên hợp quốc: Mỹ là một trong những nguyên nhân khiến nỗ lực chống biến đổi khí hậu toàn cầu thụt lùi

Thế giới đang ngày càng tụt hậu trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và nhân loại đang đứng trước nguy cơ phải đối mặt với mức nóng lên cao hơn dự báo của các chuyên gia hồi năm ngoái. Theo một báo cáo mới của Liên hợp quốc, Mỹ là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này.

Nhà máy nhiệt điện than Mountaineer, gần thị trấn New Haven, bang Tây Virginia (Mỹ). Ảnh: AP

Theo bản cập nhật các tính toán khí hậu do Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) công bố, nếu các quốc gia thực hiện đầy đủ cam kết cắt giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính, nhiệt độ Trái Đất vẫn có thể tăng thêm 1,2 độ C so với mức hiện nay, cao hơn 0,1 độ C so với dự báo của nhóm chuyên gia hồi năm ngoái.

Báo cáo cho biết, nếu các quốc gia thực hiện đầy đủ những cam kết khí hậu đã đệ trình lên Liên hợp quốc, nhiệt độ toàn cầu vào năm 2100 vẫn có thể cao hơn 2,6 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Nếu thế giới tiếp tục đi theo quỹ đạo hiện nay mà không thực hiện các cam kết quốc gia, mức tăng nhiệt độ có thể lên tới 2,8 độ C, tương đương dự báo của năm ngoái.

Báo cáo cho rằng triển vọng khí hậu xấu đi một phần do Mỹ chính thức rút khỏi Thỏa thuận Paris và các ước tính về lượng khí thải trong quá khứ được điều chỉnh. Trong năm 2025, lượng phát thải của Mỹ tăng, trong khi các nền kinh tế lớn khác đều cắt giảm phát thải carbon hoặc ít nhất làm chậm tốc độ gia tăng.

Theo báo cáo, lượng phát thải của Mỹ tăng thêm 133 triệu tấn CO₂ tương đương, chủ yếu do nhu cầu điện gia tăng và sản lượng điện than phục hồi. Trong số 124 quốc gia ghi nhận lượng khí thải tăng trong năm 2025, tổng mức tăng phát thải là 400 triệu tấn CO₂; Mỹ chiếm 33% con số này. Trong khi đó, 63 quốc gia giảm phát thải, phần lớn là các nước châu Âu.

Báo cáo cảnh báo thế giới vẫn tụt hậu so với các mục tiêu khí hậu. Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh cần hành động khẩn cấp, trong khi UNEP cho biết lượng khí thải carbon toàn cầu cần giảm 18% vào năm 2030 và 69% vào năm 2040 để hạn chế những tác động nghiêm trọng của biến đổi khí hậu.

Theo tác giả chính của báo cáo, bà Anne Olhoff, sự thay đổi chính sách của Mỹ có thể khiến nhiệt độ toàn cầu vào cuối thế kỷ này tăng thêm 0,1 độ C. Ông Mohamed Adow, Giám đốc tổ chức khí hậu Power Shift Africa, cảnh báo mức tăng này có thể làm gia tăng các đợt nắng nóng nguy hiểm, lũ lụt tàn phá, mất mùa và số ca tử vong.

Ông Bill Hare, Giám đốc điều hành Climate Analytics, cho biết mức tăng thêm 0,1 độ C có thể khiến thêm 140 triệu người phải sống trong điều kiện nắng nóng nguy hiểm, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra những thay đổi nghiêm trọng tại rừng Amazon và các dải băng ở Greenland, Nam Cực.

Nhà khoa học khí hậu Michael Mann thuộc Đại học Pennsylvania ước tính mức tăng nhiệt độ này có thể gây thiệt hại khoảng 1.200 tỷ USD cho kinh tế toàn cầu. Trong khi đó, ông Johan Rockström, Giám đốc Viện Nghiên cứu Tác động Khí hậu Potsdam, cảnh báo việc Mỹ không hành động mạnh mẽ có thể khiến các quốc gia khác giảm nỗ lực chống biến đổi khí hậu.