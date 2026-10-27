Chứng khoán châu Á tăng điểm, giá dầu tiếp tục giảm

Thị trường chứng khoán châu Á phần lớn tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 27/10, sau đà khởi sắc của Phố Wall nhờ nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Giới đầu tư đang chờ báo cáo kết quả kinh doanh của các tập đoàn công nghệ lớn và quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Màn hình hiển thị chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI, bên trái) và tỷ giá giữa đồng USD và won Hàn Quốc tại phòng giao dịch của Ngân hàng Hana ở Seoul, Hàn Quốc, ngày 27/10/2026. Ảnh: AP

Tại Hàn Quốc, chỉ số Kospi tăng 3,1%, lên 5.638,34 điểm. Cổ phiếu SK Hynix tăng 5,2%, còn Samsung Electronics tăng 4,2%, trong bối cảnh nhu cầu bán dẫn toàn cầu mạnh mẽ. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 1,7%, trong khi Hang Seng của Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,6% và Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục giảm 0,3%.

Tại các thị trường khác, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,5%, Taiex của Đài Loan (Trung Quốc) tăng 0,1%, trong khi Sensex của Ấn Độ giảm 0,2%. Giới giao dịch cũng theo dõi những thông tin có thể được công bố sau cuộc họp kín của lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Trên Phố Wall, chỉ số S&P 500 tăng 0,7% trong phiên ngày 26/10, chỉ còn thấp hơn 1,8% so với mức cao kỷ lục thiết lập đầu tháng. Cổ phiếu Nvidia tăng 2,4%, góp phần thúc đẩy thị trường. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu liên quan đến AI vẫn biến động do lo ngại chi phí vay vốn cao và các khoản đầu tư lớn vào trung tâm dữ liệu, chip AI.

Meta Platforms đã công bố kế hoạch huy động 35 tỷ USD thông qua phát hành cổ phiếu để tài trợ cho các khoản đầu tư vào AI. Trong khi đó, Anthropic công bố thông tin chi tiết về các khoản thua lỗ khi chuẩn bị lần đầu đưa cổ phiếu lên thị trường chứng khoán Mỹ. Những diễn biến này cho thấy giới đầu tư vẫn thận trọng trước quy mô chi tiêu lớn và khả năng sinh lời của các doanh nghiệp AI.

Giới đầu tư đang chờ kết quả kinh doanh của Alphabet và Microsoft dự kiến công bố ngày 28/10, cùng báo cáo của Amazon vào ngày 29/10. Fed cũng dự kiến kết thúc cuộc họp ngày 28/10 mà không thay đổi lãi suất, theo kỳ vọng phổ biến trên thị trường.

Trong khi đó, giá dầu tiếp tục đi xuống: dầu Brent giảm 0,5%, xuống 110,21 USD/thùng; dầu thô chuẩn của Mỹ giảm 1,1%, còn 100,66 USD/thùng.