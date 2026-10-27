Nhà sáng lập ByteDance trở lại vị trí người giàu nhất Trung Quốc nhờ AI

Nhà sáng lập ByteDance Zhang Yiming trở lại vị trí dẫn đầu danh sách những người giàu nhất Trung Quốc, với khối tài sản 100 tỷ USD, tăng 43% so với năm ngoái. Theo Viện Nghiên cứu Hurun, gần như toàn bộ mức tăng này đến từ lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI).

Ông Zhang Yiming, nhà sáng lập ByteDance, người vừa trở lại vị trí giàu nhất Trung Quốc nhờ sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh tư liệu: AP

Bảng xếp hạng được Viện Nghiên cứu Hurun công bố ngày 27/10 cho thấy AI đang trở thành động lực tạo ra tài sản lớn tại Trung Quốc, trong khi các lĩnh vực như hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống chịu nhiều sức ép.

Ông Rupert Hoogewerf, Chủ tịch Hurun Report, cho biết tài sản của ông Zhang đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay đối với một người giàu nhất Trung Quốc. Ông cũng nhận định Doubao của ByteDance hiện là trợ lý AI được sử dụng nhiều nhất tại Trung Quốc. ByteDance là công ty mẹ của hai nền tảng video ngắn phổ biến Douyin và TikTok.

Công nghệ đưa nhiều doanh nhân vào nhóm giàu nhất

Theo danh sách Hurun, ông Zhong Shanshan, tỷ phú trong ngành nước đóng chai, tụt xuống vị trí thứ hai với tài sản 61 tỷ USD, giảm 23%. Đứng thứ ba là ông Robin Zeng, Chủ tịch CATL, nhà sản xuất pin cho xe điện lớn nhất thế giới.

Ông Liang Wenfeng, nhà sáng lập công ty khởi nghiệp AI DeepSeek của Trung Quốc, lần đầu góp mặt trong danh sách và đứng thứ bảy. Ông Chen Tianshi, Chủ tịch hãng sản xuất chip AI Cambricon, xếp thứ 10.

Danh sách năm nay ghi nhận kỷ lục 1.529 người sở hữu tài sản trên 5 tỷ nhân dân tệ, tương đương khoảng 750 triệu USD, tăng 6,6% so với năm ngoái. Số người có tài sản từ 1 tỷ USD trở lên tăng thêm 155 người, lên 1.176 người. Con số này nhiều hơn Mỹ 176 người, nhưng vẫn thấp hơn mức 1.185 người của năm 2021.

Viện Nghiên cứu Hurun cho biết đã đối chiếu thông tin với các doanh nhân, cơ quan quản lý, chuyên gia trong ngành và nhiều bên khác để lập danh sách, đồng thời thừa nhận bảng xếp hạng vẫn có những hạn chế nhất định.

Tài sản phân hóa giữa các ngành kinh tế

Theo ông Hoogewerf, tài sản của các doanh nhân trong lĩnh vực AI, bán dẫn và robot tăng mạnh, trong khi những người hoạt động trong ngành hàng tiêu dùng, bất động sản và sản xuất truyền thống chứng kiến tài sản sụt giảm.

Ông Lei Jun, Chủ tịch hãng điện tử tiêu dùng thông minh Xiaomi, là người có mức sụt giảm tài sản lớn nhất trong danh sách năm nay. Tài sản của ông giảm một nửa, còn 25,1 tỷ USD. Theo ông Hoogewerf, tài sản của giới kinh doanh hàng tiêu dùng cũng đồng loạt suy giảm.

Trong lĩnh vực bất động sản, ông Hoogewerf cho biết lần đầu tiên không còn nhà phát triển bất động sản nào ở Trung Quốc đại lục lọt vào Top 100 người giàu nhất. Những đại diện duy nhất của lĩnh vực bất động sản còn lại trong nhóm đầu là các gia đình kinh doanh bất động sản tại Hong Kong.

Sự phân hóa này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc vẫn đối mặt với những thách thức về nhu cầu trong nước. Tuần trước, nước này cho biết GDP quý III tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ xuất khẩu vững mạnh, đưa nền kinh tế tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng cả năm. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm nay ở mức 4,5-5%, thấp hơn mức tăng 5% của năm ngoái.