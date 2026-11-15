Italy phạt Meta 805 triệu euro vì truy cập ảnh, video cá nhân trái phép

Italy ngày 15/11 thông báo phạt Meta 805 triệu euro (887 triệu USD) vì truy cập ảnh và video trong thư viện của người dùng thiết bị Android thông qua Facebook mà không có sự đồng ý cụ thể hoặc thông báo đầy đủ.

Biển hiệu mang logo Meta của Facebook. Ảnh: AP

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Italy cho biết tính năng có tên “Get suggestions from gallery when browsing Facebook” (Gợi ý nội dung từ thư viện ảnh khi duyệt Facebook) đã vi phạm một chỉ thị của châu Âu về quyền riêng tư được nội luật hóa tại Italy. Chỉ thị này coi điện thoại thông minh là một phần thuộc phạm vi riêng tư của cá nhân, đồng thời yêu cầu phải có “sự đồng ý tự nguyện và được cung cấp đầy đủ thông tin” trước khi truy cập dữ liệu trên thiết bị.

Qua điều tra, cơ quan chức năng phát hiện tính năng này được bật mặc định. Facebook cũng yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập thư viện ảnh thông qua một quyền duy nhất, áp dụng cho nhiều chức năng của ứng dụng phục vụ các mục đích riêng biệt.

Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Italy yêu cầu Meta vô hiệu hóa tính năng trên trong vòng 60 ngày và phải xin sự đồng ý riêng của người dùng trước khi tiếp tục sử dụng. Theo cơ quan này, Italy hiện có khoảng 20 triệu người dùng thiết bị Android.

Meta chưa đưa ra bình luận ngay về quyết định trên.

Khoản phạt được áp dụng đối với Meta Platforms Ireland Limited. Theo thông báo của cơ quan chức năng, công ty này đã phản đối thẩm quyền tài phán của Italy trong vụ việc. Cơ quan Bảo vệ dữ liệu Italy cho biết việc Meta “thiếu hợp tác” trong quá trình điều tra là một yếu tố được tính đến khi quyết định mức phạt. Số tiền này tương đương khoảng 0,47% tổng doanh thu toàn cầu của tập đoàn.