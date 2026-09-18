Kênh đào Bình Lục (Trung Quốc) chính thức thông tuyến

Ngày 16 tháng 9, kênh đào Bình Lục - dự án trọng điểm của tuyến đường mới trên bộ và trên biển phía tây của Trung Quốc, đã chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng, góp phần tạo ra tuyến vận tải ra biển với khoảng cách gần nhất, chi phí thấp và thuận lợi giúp kết nối khu vực tây nam Trung Quốc với ASEAN.

Kênh đào Bình Lục được khởi công xây dựng vào ngày 28 tháng 8 năm 2022 với tổng mức đầu tư khoảng 72,7 tỷ Nhân dân tệ, tổng chiều dài 134,2 km. Điểm đầu phía Bắc của kênh bắt đầu từ cửa sông Bình Đường thuộc khu vực hồ chứa Tây Tân, Hoành Châu, Nam Ninh, Quảng Tây, đi về phía Nam qua thị trấn Lục Ốc, huyện Linh Sơn, Khâm Châu, rồi men theo sông Khâm Giang nối với Vịnh Bắc Bộ. Đây là tuyến kênh đào có cấp kỹ thuật đường thủy cao nhất nội địa Trung Quốc, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường thủy nội địa cấp I, cho phép tàu trọng tải 5.000 tấn lưu thông. Toàn tuyến đã xây dựng xong ba công trình âu tàu theo cấu trúc nấc thang gồm Mã Đạo, Xí Thạch và Thanh Niên.

Sau khi kênh đào Bình Lục thông thuyền, hành trình đường thủy nội địa vận chuyển hàng hóa từ khu vực Tây Nam Trung Quốc qua kênh đào ra biển sẽ rút ngắn hơn 560 km so với tuyến đường truyền thống. Nhờ đó, quãng đường di chuyển đến các cảng biển chính của ASEAN được rút ngắn đáng kể, chi phí logistics tổng hợp giảm từ 18% đến 30%, mỗi năm có thể tiết kiệm hơn 5 tỷ Nhân dân tệ chi phí vận chuyển cho xã hội.